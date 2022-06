Ada Condeescu, mămică a doi copii, reușește să se împartă între viața de familie și carieră destul de greu. Îndrăgita actriță spune că are ajutor, căci altfel nu s-ar fi descurcat.

Ada Condeescu, între familie și carieră. Ce a făcut cu primii bani câștigați

Pe Ada am întâlnit-o la cea de-a doua ediție a evenimentului , ce a avut loc în Sala Tronului a Palatului Regal, Muzeul Național De Artă al României. Actrița ne-a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, ce proiecte are în lucru, cum e viața cu doi copii, dar și care este condiția actorului în România, la ora actuală, din punctul ei de vedere.

ADVERTISEMENT

Ce faci? Cum ești? Ce noutăți sunt în viața ta?

-Am foarte multe evenimente, nu mondene, dar de film. Chiar recent am avut prima proiecție specială a unui documentar pe care am pus vocea, am narat, Delta Bucureștiului. Va rula la Muzeul de artă recentă cam toată vara, apoi va intra în cinematografe din toamnă.

Pe 15 iunie apare la noi, în proiecție, la Muzeul Țăranului Român, în premieră italienesc coprodus cu români, în care am jucat… care a luat premii peste tot în lume, dar din păcate n-am putut călători din cauza pandemiei, nu am putut să mergem cu echipa.

ADVERTISEMENT

Mai urmează un alt film în care am jucat, Rondul de Noapte, în regia lui Iosif Demian, și sincer mi-e cam greu să mă împart între petreceri și premiere (zâmbește – n.r.). Încercăm să pregătim pentru toamnă, cu o echipă restrânsă, un spectacol de teatru, într-un spațiu independent foarte frumos și de tradiție, nu dau mai multe detalii pentru că vreau să iasă proiectul și apoi vorbim despre. Lucrăm.

Copiii ce fac?

-Copiii sunt bine, mă străduiesc să țin pasul cu ei, că sunt și foarte energici. Băiatul are un an și jumătate și fetița patru ani și jumătate.

ADVERTISEMENT

Ai bonă?

-Am bonă, da, de când era fetița mai micuță. Nu știu ce m-aș face fără ea. E româncă. Are un part time… și uite, așa, mai putem să ieșim și noi. Altfel nu s-ar putea. Nu știu ce m-aș face fără ajutor, aș fi un pic depășită.

Ce spune Ada Condeescu despre condiția actorului în România?

Cum te menții? Ai revenit la silueta de dinainte de naștere.

-De la copii mi se trage (râde – n.r.).

Mi se pare că sunt într-o perioadă bună a vieții mele, de ceva timp, și mă mențin. Mă simt bine cu mine. Nu țin dietă, dar sunt atentă, nu mereu, dar des, la cât mănânc. În general mănânc sănătos, nu mă duc în zona de junk food decât o dată, de două ori pe an maximum, că nu-mi place, nu de alta. Ăsta e norocul meu.

ADVERTISEMENT

Care este condiția actorului în România? Unii spun că n-ar fi una prea bună… Tu câștigi bine?

ADVERTISEMENT

-Aici sunt cumva două răspunsuri. În primul rând, din păcate, industria noastră este foarte mică și este foarte greu să faci lucruri, adică să prinzi un rol în teatru, în film. Apoi, dacă ești foarte la început, cum este peste tot în lume, fee-urile nu sunt mari.

Eu n-aș zice că te poți întreține la modul ăsta, nu știu, cu doi copii, chiar dacă te ajută statul, dar încerc să mai fac și alte lucruri, pe lângă. Nu foarte mult pentru că mi se pare că imaginea este extrem de prețioasă la actori și contează mult cum ți-o folosești și unde o dai, unde o arăți.

E greu, e foarte greu când nu ai de lucru.

Ada Condeescu, atentă atât la viața de familie, cât și la cea profesională

Ți s-a întâmplat să refuzi roluri?

-Da, mi s-a întâmplat.

Din ce motive?

-Nu mi se părea că mă potrivesc, nu mi se părea că povestea mă poate duce într-o zonă de explorare, de evoluție în cariera mea. Mereu mi-am gândit cariera pe termen lung, apropo de roluri și de alegerile pe care le-am făcut în meserie.

N-am vrut să am un succes așa…. Pe care aș fi putut să-l am în televiziune, de exemplu, la un moment dat chiar înainte să intru la facultate. Am preferat să merg step by step și eu zic că am făcut bine până acum.

Care a fost prima sumă de bani pe care ai câștigat-o și în ce ai investit-o? Ce ți-ai cumpărat?

-Îmi amintesc. Am făcut un film, eram în clasa a V-a. Am filmat la un film de scurtmetraj franțuzesc și am câștigat… Nu mai țin minte exact cât, dar mi-am cumpărat niște haine de la magazinul extrem de luxury de vizavi de școala mea, undeva în Piața Amzei, și am fost extrem de fericită.

Erau banii mei foarte munciți, lucrasem până la 5.00 dimineața.