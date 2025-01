Ada Condeescu, peripeții pe platoul de filmare de la ”Retreat Vama Veche”: “Mi-a luat telefonul și l-a aruncat în piscină”. Exclusiv

Ada Condeescu are multe amintiri și peripeții de la filmările lungmetrajului “Retreat Vama Veche”. Una dintre ele, pe care nu o poate uita, este o situație pe care a creat-o fiul ei, când a venit în vizită, pe platoul de filmare.

Micuțul a ochit telefonul mamei, aflată la vila cu piscină unde filma pentru “Retreat Vama Veche”. Imediat ce a pus mâna pe el, într-o clipă, băiețelul în vârstă de 4 ani, l-a și aruncat în apă. Moment de panică pentru mămica Ada Condeescu! Îmbrăcată și aranjată, actrița a sărit, într-o secundă, în piscină, să-și “salveze” telefonul.

Ada Condeescu, peripeții la Vama Veche

De la filmările petrecute în Vama Veche, actrița are multe amintiri pe care nu le va uita niciodată.

“De distrat, ne-am distrat la filmări. Au fost multe momente disctractive. Peripeții? Să știi că băiețelul meu a venit pe platoul de filmare, noi am filmat într-o locație foarte, foarte frumoasă în Vamă. Și băiețelul mi-a luat telefonul, și știind că nu are voie cu el, l-a aruncat în piscină. Drept urmare, eu a trebuit să sar bineînțeles, îmbrăcată, pentru că vorba aia, telefonul pentru oamenii mari e ceva important.

Am salvat telefonul într-o secundă! Mie îmi place foarte mult să înot și îmi place și să mă arunc în mare, în apă, în piscine. Sincer a fost un moment plăcut pentru mine, că abia așteptam să mă arunc în piscina aia, dar nu avusesem timp până atunci, că eram cu filmările. Și iată, uite cum a venit momentul! (râde – n.r. ).

Asta a fost o peripeție pe care sigur n-o să uit. Și n-o să mai uit toate momentele cu noi, eu, Au fost atât de sensibile și de frumoase”, a declarat Ada Condeescu, pentru FANATIK.

“Am și fost cumva într-un soi de concediu de maternitate prelungit”

Actrița spune că rolul “Evei”, personajul pe care-l interpretează în “Retreat Vama Veche”, simte că a fost parcă un start în revenirea ei în proiecte. Ada Condeescu a prins câteva roluri și în piesele de teatru, dar și într-un serial tv.

“Am intrat în zona de televiziune, lucru pe care nu l-am făcut niciodată până acum. Și sunt foarte entuziasmată pentru asta. În rest, piese de teatru, la Teatrul Act, “Acasă la Zoo”, și altele. E o nebunie foarte frumoasă, care mi se întâmplă și care simt cumva că a început de la filmul lui Petre, Retreat Vama Veche.

Eram, mă rog, am și fost cumva într-un soi de concediu de maternitate prelungit, dintr-un copil în altul, și atunci când a venit Petre și cu partea asta de comedie a fost perfect. Am zis “hai să dăm drumul la treabă”, mai mărturisește actrița.

Ada Condeescu are un băiețel de 4 ani și o fetiță de 7. De când au venit pe lume, pentru ea, familia ocupă locul 1, iar cariera profesională 2. Acesta a fost și motivul pentru care a stat departe de lumina reflectoarelor o perioadă îndelungată, ca să petreacă timp cu copiii.

“Cumva pentru mine, prioritar e asta, adică copiii mei, întotdeauna sunt pe primul loc. Întotdeauna am știut că o să fac copil, am rămas însărcinată, am zis “ok, totul e pe planul 2”. Adică nu că îmi fac timp, cum ziceam, e prioritar.

Ada Condeescu: “Ne-am dat seama eu, Adela și Laura că ne-am pierdut așa, prin viață. Ne-am dat seama, de fapt, cât de dor ne-a fost uneia de alta”

Și totul îmi pun în funcție de lucrul ăsta. Uneori simt rar, dar simt, că e un pic prea mult când am și repetiții, și filmări, și copiii, dar mă ajuta și soțul. Dar și ei țin foarte mult la asta. La drumurile noastre, la lucrurile cu care i-am obișnuit, cu mic dejun, cu vacanțele, cu weekend-urile”, a mai declarat ea.

Peripeții alături de Laura Cosoi și , Ada Condeescu nu a avut, însă a trăit momente minunate alături de ele.

Practic, s-au regăsit după mulți ani, în același proiect, și au putut petrece timp mai mult împreună. Mai mult, după încheierea filmărilor, acestea și-au stabilit o regulă pe care încă o respectă. Și anume, o dată pe săptămână, își fac timp să bea o cafea împreună.

“Cred că dacă ai așa cumva inima plină și îți dorești foarte mult să faci lucrurile, chiar și când e prea mult, îți găsești forța de a fi cu oamenii pe care îi iubești. Și cumva apropo și de asta, de când am făcut filmul ăsta, ne-am dat seama eu, Adela și Laura că ne-am pierdut așa, prin viață. Și viața ne-a purtat în familie, copii, proiecte și nu am apucat să ne mai întâlnim real.

Ada Condeescu: “Mi se pare un rol scris curajos pentru cinematografia românească”

Dar de când am făcut filmul ăsta, de fapt, de când am terminat, ne facem timp, o dată la săptămână minim. Pentru că ne-am dat seama, de fapt, cât de dor ne-a fost uneia de alta, cât de importantă a fost regăsirea asta, după atâta vreme. Și prietenii sunt foarte importanți în viață, nu doar familia, nu doar munca.

Adică trebuie să-ți faci timp pentru tot, ca să poți să ai resurse și pentru ceilalți, și pentru copiii, pentru iubit, pentru soț. Important e să-ți găsești un echilibru și dacă nu-l găsești ți-l faci”, mai spune Ada.

În “Retreat Vama Veche”, Ada Condeescu interpretează rolul “Evei”, psiholog specializat în terapia de cuplu. La una din premierele filmului unde a fost prezentă, actrița ne-a mărturisit că s-a îndrăgostit de rol încă de la început.

“Mi se pare un rol scris curajos pentru cinematografia românească. Aș spune că Petre Năstase (regizorul – n.r. ) s-a gândit foarte bine la mine. Pentru că rolul nu e neapărat comic, în sensul în care eu a trebuit să joc comedie, ci e mai degrabă un comic de situație care i se întâmplă Evei, personajul principal.

Ada Condeescu, amintiri și peripeții la filmări, pe litoral

Și atunci mie, nefiind extrem de familiarizată cu toată comedia, cumva mi-a fost mai greu să intru. La actorie, la școală, le faci pe toate, dar nu pot să spun că sunt așa înnebunită după zona asta s-o fac.

Îmi place să văd comedie mult, dar să fac, mai răruț, așa. Și cumva Petre m-a împins așa de la spate într-un mod foarte bun, m-a ghidat perfect ca regizor să mă duc în zona asta. Și mi s-a mai întâmplat asta cu Horațiu Mălăele, când am făcut un spectacol. Horațiu, fiind un maestru al comediei, luându-mă pe mine tot așa pe un rol în care comicul de situație era mai important decât să joace actorul comedia.

Și atunci am simțit prima oară ce înseamnă un regizor care să știe să apese pedalele când trebuie și cum trebuie, adică nici prea mult, nici prea puțin. Ca să-ți găsească anumite sensibilități și lucruri la care tu răspunzi pe o zonă cu care tu nu ești obișnuit”,a adăugat actrița.