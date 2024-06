Ada Dumitru și bunica ei cuceresc lumea filmului! Actrița, interviu emoționant despre proiectul vieții sale: „Momentul ăla ne-a rupt pe toți”

Ada Dumitru a povestit cum a ajuns să joace într-un film cu bunica ei, dezvăluind, în exclusivitate pentru FANATIK, legătura specială cu femeia de la care a învățat tot ce știe!

Ada Dumitru, totul despre producția care îi va emoționa pe toți! Actrița joacă într-un film alături de îngerul ei păzitor, mamaia Brîndușa

în ultima perioadă, ci a muncit din greu la unul din proiectele sale de suflet, dacă nu chiar cel mai frumos și emoționant, un vis pe care îl avea de mai multă vreme, în care e direct implicată mamaia ei.

ADVERTISEMENT

se pregătește să cucerească industria cinematografică. Și-a găsit deja un loc la o competiție de renume din Shanghai, echivalentul Festivalului de Film care are loc anual, la Cannes (International Film Festival China). De asemenea, producția va rula și la TIFF, anul ăsta.

Cum s-a născut “Granny’s got a gun”: „În ultimii ani, începusem să văd că ea nu se mai simte foarte bine”

Ada Dumitru cum s-a născut ideea filmului, care e povestea acestuia, dar și care a fost unul din cele mai emoționante momente de pe platourile de filmare. Producția, una care va smulge lacrimi și râsete, are toate șansele să facă istorie! Ada a mai spus, în interviul acordat pentru FANATIK, și care sunt lucrurile pe care le-a învățat de la bunica ei, Brîndușa Anghel. Trebuie menționat că din distribuția filmului mai fac parte și Constantin Cotimanis, tatăl vedetei, și Costel Dobrescu.

ADVERTISEMENT

Bună, Ada! Felicitări pentru scurtmetrajul care ne-a făcut extrem de curioși! Cum s-a născut ideea filmului?

– Toată povestea din spatele filmului “Granny’s got a gun” este în sine un alt scenariu de film. Legătura mea cu mamaie a fost mereu una extrem de strânsă și cumva în ultimii ani începusem să văd că ea nu se mai simte foarte bine. Dorința mea a fost să am un film cu ea și cu mine să îl arăt nepoților și să le spun “priviți, ea a fost cea mai șmecheră femeie din viața mea, stră-străbunica voastră”. Și ei să spună “WOW”.

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri din culisele producției: „Eram cu perfuzie, puls 120 și îmi țâșnea sângele”

Cum a fost să filmezi cu mamaia ta? Cât au durat filmările?

– Să filmez cu mamaie a fost o aventură. În primul rând noi, am adus o ambulanță pentru ea exclusiv că am zis “să avem aici dacă i se face rău femeii” că sunt totuși 14 ore de filmare pe zi. Ironia a făcut că ambulanța aia a fost folosită de oricine numa’ de mamaie nu. Eu eram cu perfuzie, puls 120 si îmi țâșnea sângele de zici că era la săritura în lungime și mamaie era “Hai, filmăm odată, de ce se stă?”.

Au fost 7 zile de filmare în total dar zile grele cu schimbări de locații zilnice, acțiune, zeci de oameni în echipă și chiar călătorit cu tot crewul la mare. Dar mamaie a fost tratată ca o divă de la Hollywood! L-a avut pe Alex asistentul ei personal exclusiv, umbreluță, la discreție tot ce îi poftea sufletul. Atâta doar că bombănea non stop “ce scenariu de căcat”, în rest totul bine. (râde) Mamaie înainte să începem filmările abia se ridica din pat de rău ce se simțea. La 85 de ani s-a ridicat și a făcut imposibilul, s-a ridicat din pat și a zis “azi pot orice”.

ADVERTISEMENT

„Ne preocupă de-a lungul vieții prea multe nimicuri și uităm să ne bucurăm”

Ce dorești să transmiți prin acest film?

– Filmul este un mic rezumat fantasy al relației mele cu bunica și anume: mult umor negru, suflet de aventuriere mereu călătorind, curaj mult în viață. Scenariul are un mesaj simplu: trăiește viața că nu știi niciodată cât îți e dat să fii aici. Deja ai ajuns la o anumită vârstă și totul s-a simțit de parcă a trecut printr-o clipire.

Riscă, trăiește, experimentează, nimic nu mai contează odată ce ești una cu pământul. Ne preocupă de-a lungul vieții prea multe nimicuri și uităm să ne bucurăm. Carpe fucking diem că trecutul e ce-a fost, viitorul habar n-avem și minunea stă în prezent.

Scena care i-a făcut pe toți să plângă. Ada Dumitru, cu inima cât un purice: „Momentul ăla ne-a rupt pe toți”

Care e unul din cele mai emoționante momente trăite alături de bunica ta?

Actrița Ada Dumitru: – La finalul filmului este o secvență unde nepoata și bunica își iau rămas bun. Ei bine în ziua filmării, la un răsărit pe o stâncă în Vamă Veche toată echipa era pregătită să dăm ‘Acțiune’. M-am uitat la mamaie și i-am spus “acum uităm scenariul, doar spune-mi ce mi-ai spune dacă astea chiar ar fi ultimele tale cuvinte pentru mine”. Și a început… Au fost vreo 10 minute în care mamaie și-a luat rămas bun de la mine.

Eu eram deja toată una cu marea la cat plângeam în schimb după câteva minute m-am uitat la colegii de set și în spatele camerelor era o echipă întreagă care plângea cu noi. Tipul care ținea blenda în mână avea niște ochi mari și albaștrii și i se prelingeau lacrimile pe blendă, Ema dop-ul plângea încercând să vadă dacă suntem în focus, Ionuț de la sunet era cu căștile în mașină și el plângând. Momentul ăla ne-a rupt, pe toți. A fost unul dintre cele mai emoționante momente din toată viața mea and luckily, caught on camera too!

Bunica Adei, un model de viață: „A ajuns șefă de fabrică, a trecut prin al doilea război mondial, comunism, democrație…”

Ce ai învățat de la ea de-a lungul vieții?

– Tot ce știu. Tot ce sunt. În primul rând am învățat de la ea curajul de a înfrunta absolut orice obstacol. Bunica mea a avut o viață din aia de o asculți și nu-ți vine să crezi ce auzi. În primul rând ea vine dintr-o familie săracă de țărani și la 5 ani, străbunicul a observat că e brici pe minte și a trimis-o la școală la București neavând nici măcar opincuțe.

A ajuns șefă de fabrică, a trecut prin al doilea război mondial, comunism și democrație, prin patru experiențe mari traumatice unde era să moară la propriu, printr-o viață extrem de grea. Mamaie m-a învățat că nimic nu merge fără muncă și rigurozitate. Mamaie a crescut femei puternice, pe mine și mama.