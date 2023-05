Ada Dumitru spune pas la orice competiție televizată. Dezvăluiri neașteptate după Survivor România. ”Niciodată în viața mea”

Ada Dumitru nici nu vrea să mai audă de competițiile televizate după ce a participat la Survivor. Aceasta a decis să spună pas și a făcut dezvăluiri neașteptate despre emisiunea din Republica Dominicană.

Ada Dumitru spune pas la orice competiție televizată. Nu vrea să mai audă de ele

Ada Dumitru spune că nu va mai participa niciodată la o emisiune televizată. Fosta concurentă este vehementă și spune că nu va mai face niciodată acest pas extrem de curajos de a participa la nici măcar pentru suma de un milion de euro.

„O să merg să-i revăd, dar nu și să mai particip la vreo competiție. Niciodată în viața mea. Nici pentru un milion de euro. Bine pentru milionul de euro mă mai gândesc. Dar cred că nu”, a spus ea, conform Ego.

Aceasta a povestit că chiar atunci când a ieșit din competiție a mâncat trei baxuri de biscuiți cu cremă. Acest lucru a însemnat punerea foarte multe kilograme.

Ada Dumitru s-a îngrășat enorm după venirea acasă

Ada Dumitru a mărturisit că s-a îngrășat 8 kg în prima săptămână de când a ajuns acasă. Acum, fosta concurentă încearcă să își țină sub control greutatea și este într-un proces de detoxifiere.

„Nu că am rupt cu mâncarea de când am venit. Am pus 8 kilograme în prima săptămână. Am mâncat trei baxuri de biscuiți cu cremă.

În prima noapte. De cum am ieșit. M-am făcut imensă. Eram ca o minge de fotbal. Acum mi-am mai revenit pentru că sunt într-un detox. Sunt în a șaptea zi în care mănânc legume și fructe”, a declarat Ada pentru .

. Chiar dacă mulți au considerat că era pusă pe scandal, aceasta a povestit că a încercat mereu să își facă prieteni. Ea discuta cu localnicii din Dominicană, deși producătorii nu le dădeau voie să facă acest lucru.

„Și cât am fost în competiție încercam să mă împrietenesc cu localnicii. Producătorii nu ne lăsau să vorbim cu nimeni din staff, dar eu eram foarte sociabilă, îi întrebam ce fac, voiam să mă împrietenesc cu ei”, a mai povestit aceasta.