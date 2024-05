Ada de la Love Island spune tot adevărul despre Miss World! Vedeta Pro Tv e fermă: „Nu aș mai repeta experiența”

Ada de la Love Island a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cât de grele au fost participările în show-ul de la PRO TV și competiția Miss World 2024.

Ada, adevărul despre Miss World și Love Island

care a avut loc în India, Ada Maria Ileana a avut doar câteva luni de pregătire, însă a avut norocul experienței participării la competiții asemănătoare în trecut. Ada, Miss România 2024, ne-a spus în ce constă, de fapt, pregătirea pentru concursul de Miss World, dar și cât de importantă a fost prezența ei într-un unde hormonii tropăiau la fiecare secundă, Love Island

Cum descrii experiența de la Miss World din India? Cum a fost?

– A fost o experiență complexă, a fost și cel mai greu concurs la care am participat până acum. Pentru mine a fost al treilea internațional.

Ada, luată din scurt pentru pregătirea pentru concursul de frumusețe

De ce a fost greu?

– E foarte multă pregătire în spate, e foarte multă muncă. Sunt fete care s-au pregătit trei ani pentru concursul ăsta, pentru că s-a tot amânat. Eu am avut doar câteva luni. Din fericire, m-a ajutat mult experiența și pot să spun că sunt mândră de tot ce am făcut acolo. Mă bucur că am avut oportunitatea asta și abia aștept să mergem mai departe cu Miss World în România.

În ce constă pregătirea asta?

Ada de la Miss World: – În primul rând trebuie să fii destul de sigură pe tine, să fii cumva deja conștientă de ce atuuri ai și ce reprezinți. Pe mine m-a ajutat că am avut o carieră până acum, am și studiile în spate. Am avut activitatea caritabilă pe care am desfășurat-o de dinainte de concursurile de Miss. Am știut ce mesaj vreau să transmit la Miss World. Cred că asta e cel mai important.

Bineînțeles că toate vin cu multă pasiune și multă muncă. Pregătirea e de mai multe tipuri. E și partea asta fizică, normal, contează cum arăți, cum te prezinți, contează mersul scenic, dar contează și aspectul ăsta, de exemplu, cel caritabil, care a contat foarte mult. Contează și prezența ta ca om, ce ai de spus, discursul în limba engleză. Practic, trebuie să fii fii un pachet complet.

Bruneta s-a confruntat cu răutăți ca fotomodel: „Nu trăim într-o lume foarte empatică”. Vedeta n-ar mai repeta experiența de la Love Island

Te-ai lovit de răutăți de când ești fotomodel? Se zice că e o lume extrem de rea…

– Asta cu răutățile… Cred că toată lumea întâmpină răutăți. Din păcate, nu trăim într-o lume foarte empatică. Trebuie să fim cumva puternici, dar nu în sensul în care trebuie să fim reci și să devenim ca o stâncă, ci să fim tot buni și drăguți cu oamenii, dar să știm să impunem limite și să nu absorbim lucrurile ca și cum ar fi adevărate.

Dacă spune cineva despre mine că sunt prea grasă, prea urâtă sau nu știu cum, asta spune ceva despre ei și nu despre mine. Ăsta a fost mesajul pe care l-am tot transmis pe parcursul călătoriei ăsteia cu Miss-ul, pentru că mi se pare foarte important să ajungă asta în special la fete.

Ai mai repeta experiența de la Love Island?

– Sincer? Nu aș mai repeta experiența, nu o regret, nu aș schimba nimic. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș merge. Am învățat foarte multe, dar a fost și foarte greu. Nu este ceva… Poate pare ușor, așa, de la televizor, dar e o experiență în care ești rupt cu totul de tot ce înseamnă realitate și lumea de acasă. Eu sunt mândră că m-am ținut foarte tare pentru ce presiune era, de fapt, și cred că lumea de acasă a văzut chestia asta. Într-adevăr, pe mine m-a ajutat foarte mult pe partea de încredere, pe partea de iubire de sine.

Cu cine mai ții legătura din foștii concurenți?

Ada, fostă participantă la Miss World în 2024: – Țin legătura cu mai multă lume de la Love Island, în special cu fetele, cu prietenele mele, cu Jo, cu Mădă, cu care m-am mai și văzut. Bine, Jo acum e însărcinată, deci toate lucrurile au evoluat frumos. Mai sunt… Cu Alexandra, câteodată cu Valentin, mai sunt oameni cu care vorbesc.