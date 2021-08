Adam Nemec explică de ce a ales Voluntari în dauna FCSB: „E un patron mai special acolo”

Adam Nemec este acum jucătorul celor de la FC Voluntari. FANATIK a aflat în exclusivitate despre coșmarul interminabil prin care a trecut atacantul de 35 de ani la Dinamo, unde nu a fost plătit timp de șase luni de zile și cu toate astea a continuat să se pregătească.

Slovacul era unul dintre jucătorii cu , deși în sezonul trecut a lipsit o perioadă lungă de timp din cauza unei accidentări și a reușit doar cinci goluri în 34 de meciuri. Dorit de Rapid, dar și de FCSB, jucătorul a preferat liniștea și stabilitatea de la Voluntari în detrimentul unei aventuri la vicecampioana României.

Adam Nemec explică de ce a refuzat oferta lui Gigi Becali: „E un patron mai special acolo!”

Adam Nemec a fost sunat de patronul FCSB-ului, însă a refuzat oferta lui Becali: „Am fost sunat și de FCSB. E un patron mai special acolo și, pe lângă asta, aș fi făcut o oră și jumătate până la antrenament, trebuie să străbat tot orașul”, s-a plâns jucătorul.

Fotbalistul a dezvăluit că a semnat un contract valabil pe un an cu Voluntari, iar înțelegerea ar putea fi prelungită cu încă un sezon, ceea ce îl mulțumește pe deplin: „Am semnat pe un an, cu opțiune de prelungire pe încă unul, ceea ce este excelent la vârsta mea. Sunt fericit că s-a terminat așa, pentru că îmi doream să mai joc. Condițiile din România sunt chiar decente”.

Cel care l-a dorit cel mai mult la Voluntari a fost președintele Bogdan Bălănescu, cu care a avut o relație excelentă și la Dinamo: „Voluntari a fost prima opțiune pentru mine, din mai multe motive. Președintele de acolo a fost la Dinamo înainte, deci ne cunoșteam. Am vorbit cu el, i-am spus că sunt liber și mi-a făcut imediat o ofertă”, a mai dezvăluit Nemec.

Adam Nemec, șocat de condițiile de la Voluntari: „Parcă am ajuns în Bundesliga”

Adam Nemec nu regretă deloc că a plecat de la Dinamo și consideră că FC Voluntari oferă în acest moment condiții mult mai bune decât cel mai titrat club din Casa Pariurilor Liga 1: „Apropo, când am venit aici (n.r. la FC Voluntari) de la Dinamo, m-am simţit de parcă am ajuns în Bundesliga. Siguranţă financiară, intensitatea antrenamentului… a fost un şoc plăcut în toate”, a surprins ultimul transfer al ilfovenilor.

Slovacul a vorbit în presa din țara sa despre venirea lui Voluntari și e optimist că va juca cât de curând sub comanda lui Liviu Ciobotariu: „Antrenorul (n.r. Liviu Ciobotariu) a jucat la un nivel înalt. Înţelegere fotbalul, este bine pregătit. M-au adus la club ca să joc. Deocamdată, mă simt bine fizic şi medical. Dacă va continua să fie aşa, cred că voi juca”, scriu cei de la .

Adam Nemec e nemulțumit de traficul din București și e fericit că va scuti foarte mult timp deoarece locuiește foarte aproape de baza de pregătire de Voluntari: „În același timp, am vrut să rămân în București. Nu am vrut să ne mutăm și este minunat că mi-am găsit echipă aici. Am 5-6 kilometri de la acasă la baza de antrenament, adică vreo 10 minute de mers cu mașina”.

Adam Nemec nu mai suporta situația de la Dinamo: „Sunt nebun dacă mă mai antrenez?”

Adam Nemec a rămas la fel de profesionist chiar dacă era jucătorul cu cele mai mari restanțe salariale de la Dinamo. FANATIK a aflat cum se plângea slovacul de situația complicată în care se afla: „Sunt nebun dacă mă mai antrenez? Sunt neplătit de șase luni!”, le-a spus jucătorul colegilor săi la Săftica.

Ajuns la 35 de ani, jucătorul este în continuare evaluat de transfermarkt la 250.000 de euro și va mai juca în Liga 1 cel puțin un an de zile. a fost unul dintre cei mai importanți critici ai atacantului, pe care l-a acuzat de nesimțire: „Nemec e tot un fel de apărător e, că joacă la adversari el, nu poate să dribleze, rar trage la poartă. Să dea Dumnezeu să mă contrazică! El are doar câteva goluri marcate”.

„Și bineînțeles că are un salariu pe măsura potenției financiare a lui Dinamo, 17 mii de euro, care e sfidare, tupeu obraznic nemăsurat, dar asta e altă discuție, nu mai vreau să îmi fac sânge rău”, a spus cu regret și plin de nervi fostul mare jucător al lui Dinamo.