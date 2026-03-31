Adaosul comercial pentru produsele agroalimentare a fost plafonat pentru încă trei luni. Cum arată lista. „Cine pierde? Producătorul român”

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat luni, 30 martie, faptul că a pregătit un act normativ prin care adaosul comercial pentru toate produsele agroalimentare să fie limitat la 20% pentru încă șase luni. Acesta a cerut Guvernului să adopte de urgență acest act normativ. Coaliția a accepta, însă pentru următoarele trei luni. Experții nu văd ca această măsură să rezolve problemele și etichetează aceste declarații ca fiind unele politice.

Ministrul agriculturii anunță că prelungește plafonarea adaosului comercial

Florin Barbu, ministrul agriculturii, a anunțat că a cerut Guvernului să adopte de urgență un act normativ prin care este prevăzută plafonarea adaosului comercial pentru toate produsele agroalimentare pentru încă șase luni. Măsura precedentă expiră marți, 31 martie. Ministrul a susținut că această mișcare este necesară din cauza scumpirii carburanților.

„Vreau să spun şi eu câteva lucruri foarte importante. Şi am pus această întrebare şi la Guvern. Credeţi că moare cineva dacă timp de şase luni noi intervenim cu măsuri concrete pentru români şi pentru procesatorii români? Credeţi că moare cineva dacă noi intervenim, în acest context greu geopolitic, să reglăm piaţa în România? Credeţi că moare cineva dacă adaosul comercial la produsele alimente de bază nu mai este de 100% şi pe o perioadă de şase luni este de 20-30%? Nu credeţi că este momentul să luăm aceste decizii cruciale pentru români într-o perioadă foarte grea? Pentru că am ascultat şi eu la televizor şi am urmărit cu atenţie şi se spunea că trebuie să suferim cu toţii. Dar de ce să sufere decât românii, procesatorii români şi capitalul românesc şi să nu sufere şi multinaţionale?”, a declarat Florin Barbu.

În același timp, ministrul agriculturii vrea ca măsura să se aplice tuturor produselor agroalimentare și nu numai anumitor produse de bază. Tot el susține că nivelul de 20% a fost calculat în așa fel încât să acopere costurile retailerilor și să asigure în continuare profit. Tot el a menționat că așa piața din România „se va regla 100%”. Ulterior, în aceeași zi, coaliția de guvernare a decis ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să fie prelungit la trei luni.

„Limitarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se prelungeşte până la 30 iunie 2026. Mă bucur ca în şedinţa Coaliţiei au fost ascultate argumentele PSD, pe care le-am prezentat astăzi în conferinţa de presă de la Bacău, pentru prelungirea acestei măsuri care protejează puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii”, a scris ministrul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Experții spun că ministrul face declarații politice, care nu vor rezolva problema

Președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară (Sindalimenta), Dragoș Frumosu, a comentat pentru FANATIK declarațiile ministrului Barbu. Liderul sindical susține că, până acum, ministrul nu a făcut nimic pentru și „tot ce i s-a adus la cunoștință a intrat pe o ureche și a ieșit pe cealaltă”. De asemenea, tot el susține că se vor crea prejudicii mari.

„Plafonarea prețului alimentelor nu rezolvă situația. Chiar dacă discutăm despre toate, vorbim despre faptul că a plafona niște prețuri la raft înseamnă a crea niște prejudicii mari procesării. Și în același timp niște avantaje comerciantului care dacă va avea prețul la lapte, unt, telemea subvenționat, el va crește prețul la cașcaval, la smântână și la alte produse. Comerciantul se descurcă dacă privim unitar scad prețul sau sunt plafonate prețurile unor produse alimentare, dar pe de altă parte poate să crească prețul la alt cașcaval încât el să nu pierde. Procesarea pierde. Astea sunt declarații politice care vin pe ultima sută de metri”, a declarat Dragoș Frumosu.

Cu toate acestea, liderul sindical consideră că altele ar fi măsurile care chiar ar ajuta fermierii, mai exact subvenționarea sau scăderea accizelor și TVA-ului la combustibil. Un lucru util ar fi și subvenționarea prețului la apă și la energie electrică pentru agricultori.

„Adică pot fi făcute și luate alte măsuri astfel încât să nu afectezi costurile de producție ale unui procesator, ale unui făcător de alimente, ca să spun așa. Asta, ca să o spui direct, nu este o soluție din punctul meu de vedere și va aduce pierderi procesării din industria alimentară. Altele ar trebui să fie măsurile, ar trebui ca aceste măsuri să fie discutate cu reprezentanții din industrie care pot veni cu soluții și care pot aduce argumente astfel încât să se poată găsi soluții. Ori în condițiile în care de capul tău iei niște decizii de genul ăsta, iertați-mă, nu se poate rezolva problema. Deci eu nu cred în declarațiile astea”, a mai declarat Dragoș Frumosu.

Retailerul câștigă, producătorul român pierde

În același timp, liderul sindical susține că, inițial, s-a stabilit ca pentru produsele românești să fie de 5%, dar „noapte ca hoții”, au schimbat la 20% și „s-a băut șampanie împreună cu reprezentanții multinaționalelor”.

„Domnul ministru nu trebuie să uite că în urmă cu câțiva ani de zile, în urma unor discuții și în urma trecerii prin Senat a unei legi vis-a-vis de promovarea produselor românești pe rafturile hipermarketurilor, s-a stabilit că adaosul comercial pentru produsele românești să fie de maximum 5%. După ce în Senat a trecut în acest fel, în Camera Deputaților, noaptea ca hoții, ca să folosim expresii consacrate, în prezența domnului ministru, s-a votat ca adaosul comercial să fie 20%. După care, după 19-20 seara, s-a băut șampanie împreună cu reprezentanții multinaționalelor hipermarketurilor. Adică nu trebuie să uităm că este factorul de decizie care a făcut ca adaosul comercial al produselor românești la rafturi să fie nu 5%, ci 20%. Și atunci cine câștigă? Retailerul. Cine pierde? Producătorul român”, a mai punctat președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu.

Care sunt produsele pentru care este aplicată plafonarea adaosului

1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități

2. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT

3. Brânză telemea de vacă vrac

4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

5. Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg

6. Mălai până la 1 kg

7. Ouă de găină calibrul M

8. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l

9. Carne proaspătă pui. (Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi de pui, varianta standard)

10. Carne proaspătă porc. (Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, spată de porc)

11. Legume proaspete vrac. (Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei capia, usturoi).

12. Fructe proaspete vrac. (Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă mere roșii și mere golden, prune, pere, struguri de masă)

13. Cartofi proaspeți albi vrac

14. Zahăr alb tos până la 1 kg

15. Smântână – 12% grăsime

16. Unt până la 250 grame

17. Magiun până la 350 grame