Adda, anunț emoționant pentru fani. Solista nu s-a mai ascuns: “Se împlinesc 12 ani”

Adda e una dintre cele mai apreciate femei celebre de la noi și a făcut un anunț foarte emoționant în această după-amiază de marți. Solista a mărturisit că este prilej de sărbătoare pentru ea, însă din păcate nu va putea cinsti momentul cum și-ar dori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Participanta din sezonul 3 de la Asia Express a avut de suferit din pricina unei alergii și a ajuns cu câteva zile în urmă și la spital. Mai exact, Adda a avut parte de un episod mai puțin plăcut, după ce s-a intoxicat din pricina unor pastile pe care le-a luat.

Artista a ajuns pe mâna medicilor având nevoie de îngrijiri de specialitate pentru a putea să își revină. Adda le-a transmis fanilor un mesaj foarte important, legat de evenimentele din viața ei. Totodată, de curând solista și-a celebrat și băiețelul, micuțul împlinind vârsta de 4 ani, pe data de 22 octombrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adda, anunț uimitor pentru fani. Se împlinesc 12 ani de când a lansat prima ei piesă

Adda le-a mărturisit urmăritorilor din mediul online că în această marți se împlinesc 12 ani de când și-a lansat prima ei piesă. Este cunoscut că managerul acesteia este chiar Cătălin Rizea, soțul său, alături de care are un băiețel pe nume Alexandru.

Concurenta de la Te Cunosc de Undeva a avut recent nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns la spital pentru că s-a intoxicat cu pastile. Din acest motiv, Adda a declarat cu mare tristețe că nu va putea să ciocnească un pahar în cinstea carierei sale muzicale.

ADVERTISEMENT

Artista a debutat cu 12 ani în urmă și a considerat că acest moment merită marcat pe deplin. În vârstă de 29 de ani, aceasta a publicat pe Instagram un anunț considerat emoționant de către fanii săi.

Adda s-a aflat recent și în postura de concurentă în cadrul emisiunii Te Cunosc de Undeva. Solista s-a transformat în cea mai nouă apariție a ei în Dida Drăgan, o voce legendară a scenei românești.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Sunt emoțională iar azi! Se împlinesc 12 ani de când am lansat prima mea piesă. Inocența, visul, dorința și munca m-au condus pe drumul ăsta și au fost acolo mereu lângă mine în toate clipele frumoase și grele! Muzica e energia mea, salvarea și umarul pe care plâng! Muzica nu dezamăgește niciodată, muzica doar vindecă!

Dacă aș avea voie să beau azi, aș bea 10 pahare pentru entuziasmul care nu ar trebui să se piardă niciodată, pentru toti anii de studio în care am trăit cele mai frumoase și sincere emoții atunci când am compus, pentru toate concertele în care ați cântat ceea ce am compus cuvânt cu cuvânt cu mine, confirmându-mi că ceea ce fac e bine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și mai ales acum, în 2020, da! Aș bea pentru muzică punct și pentru sufletele care o duc mai departe! Pentru că ea e emoție, ea e sinceră, ea nu poate fi distrusă de nimeni și de nimic!”, a fost mesajul publicat de Adda, pe contul său oficial de Instagram.