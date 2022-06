Adda, mărturii despre lupta cu boala Lyme: “Urmează 18 luni de injecții”. Ce vedete i-au sărit în ajutor

Adda, vești bune după terminarea tratamentului. Artista a dezvăluit că boala este sub control și că mai are un an și jumătate de injecții pentru a scăpa de bacterii din celule.