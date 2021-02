Adda, noi probleme de sănătate. Artista a trecut prin clipe grele: „A fost foarte greu să scap”

Adda se confruntă cu noi probleme de sănătate, după ce i-a șocat pe fani cu rănile de pe spate, în urmă cu câteva zile. Cântăreața are acum și niște cicatrici la nivelul feței, în afară de erupțiile care nu-i dau pace de câteva luni.

Artista este foarte sinceră cu urmăritorii ai atunci când vine vorba de viața personală și a făcut mărturisiri sincere despre problemele de sănătate pe care le are de la sfârșitul anului trecut.

După ce a ajuns pe patul de spital, Adda a aflat că are o reacție alergică la o pastilă de antibiotic și i-au apărut mai multe erupții pe spate.

Adda este o femeie împlinită pe toate planurile. Cu o carieră muzicală în ascensiune, vedeta este căsătorită cu Cătălin Rizea și au împreună un băiețel. Ca orice persoană, artista se confruntă cu diverse probleme în viața de zi cu zi.

În urmă cu câteva luni, Adda a juns pe mâna medicilor din cauza unei alergii la antibiotic, iar de atunci nu mai scapă de probleme. Blondina a avut o erupție agresivă pe spate, în urma căreia a rămas cu numeroase cicatrici.

Dacă asta nu era destul, Adda s-a confruntat mulți ani cu acneea, care i-a lăsat cicatrici vizibile pe față. În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, vedeta a oferit mai multe detalii despre această afecțiune pe care o au milioane de persoane, chiar și la o vârstă mai înaintată.

Cea mai bună soluție a fost renunțarea la alimentele nesănătoase, dar și faptul că nu a folosit machiaj aproape deloc, doar atunci când este necesar. Adda nu mai consumă zahăr sau gluten, iar acum tenul ei este mult mai sănătos.

„A fost foarte greu să scap și nu cred că am scăpat în totalitate, pentru că mai apare pe ici, colo, câte un coșuleț. Am și cicatrici pe față, însă orice produs aș fi folosit, nu m-a ajutat atât de tare cât m-a ajutat alimentația, m-am hidratat mai mult, am renunțat total la zahăr, la gluten, la toate alimentele care nu sunt potrivite pentru corpul meu. Am renunțat și la machiaj, o fac doar atunci când e necesar. În rest, îmi las fața liberă”, a declarat artista pe InstaStory.

Adda, dezvăluiri sincere despre problemele cu care se confruntă

Adda a vorbit despre boala dermatologică pe care o are de câteva luni, aături de o fotografie în care le-a arătat fanilor cum apară spatele ei. Artista nu mai vrea să se ascundă și este conștientă că sunt multe persoane care care au trecut prin așa ceva.

„4 luni si ceva cu Dermografism. 4, din următoarele câteva, din urmatorii ani sau toată viața. Este o boală imprevizibilă. Cu zile bune și zile mai puțin bune. Greu de tratat. Cele mai multe persoane care mi-au scris îl au de ani întregi, iar o mare parte dintre ele, mai ales femeile, sunt rușinate. Se ascund de ochii critici ai oamenilor, după haine. Nu îți afecteaza viața fizic. O afectează psihic pentru că lumea vorbește, batjocorește si mai e categoria ‘care stie leacul suprem’. Și eu m-am ascuns, dar nu mai am de gând.

Nu e ceva ce trece cu o pastilă minune! Trebuie să ai mereu grijă să porți haine moi și largi, să nu te lovești, să nu te zgârii. Pentru că, dacă te atingi un pic, efectiv îți apar desene pe piele. Uneori apar și când nu faci nimic. Eu, de exemplu, așa m-am trezit azi. Dragii mei, cei din aceeași barcă cu mine, hai să ne iubim fiecare detaliu de pe piele, să fim asumați și să nu ne mai ascundem. Să vedem partea bună – corpul nostru arată ca o operă de artă! ❤️

Ps1: mi-au dat 2 lacrimi când am postat pentru că mi s-a luat o piatră de pe inimă!

Ps2: nu o să vin la nici o emisiune să vorbesc despre asta. Ce am de comunicat, constructiv, o voi face aici sau pe story, pentru oamenii care au nevoie de informații. 🤗”, a scris vedeta pe Instagram.