Adda, schimbare completă de look: ”Am un vibe foarte bun”

Adda și-a uimit fanii de pe rețelele de socializare cu o schimbare completă de look. Cântăreața a renunțat la pletele lungi în favoarea unei tunsori până la umeri despre care spune că îi aduce o stare interioară excelentă.

Frumoasa artistă s-a lăsat pe mâna unei hair-stylist, rezultatul întinerind-o cu 10 ani pe blondină. Fosta concurentă de la „Asia Express” a optat și pentru o altă nuanță de păr, vedeta având în momentul de față un blond cenușiu care o prinde de minune.

Griul podoabei capilare face din Adda o persoană nonconformistă, schimbarea de look venind la scurt timp după lansarea piesei „Nu mi-e frică” în care vorbește despre seria de comentariile negative pe care le-a primit în ultima perioadă din partea fanilor săi.

Adda, un nou look. Cântăreața s-a vopsit și s-a tuns. Cum îi stă

„New me. New bla bla. Adevăru’ e că-mi simt capul ușor, am​ întinerit 10 ani și am un vibe foarte bun! Sunt binevenite schimbările din când în când!❤️”, este mesajul lăsat de Adda în dreptul imaginii cu schimbarea de look.

Artista a publicat în mediul online și un scurt filmuleț în care stă pe scaunul dintr-un salon de înfrumusețare, iar soțul ei se „răzbună”. Mai exact, Cătălin Rizea îi taie o șuviță din păr, în timp ce blondina stă cu ochii în telefonul mobil.

Se pare că de aici a plecat noul look, Adda fiind convinsă că din când în când schimbările de tunsoare sau de nuanță a podoabei capilare sunt binevenite.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ADDA (@addabaladda)

Cântăreața și actuala concurentă de la „Te cunosc de undeva!” este mândră de noua sa coafură, motiv pentru care a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare.

„Schimbadda 😌”, este descrierea unei alte imagini de pe Instagram în care vedeta apare cu noua tunsoare. Se pare că schimbarea de look este pe placul fanilor, internauții răsplătind-o pe Adda cu mesaje frumoase și încurajări.

„Ador noul look 😍”, „Îți șade bine”, „Superbă”, „👏Frumix”, „Frumoasa mea”, „Ce bine arăți” sau „Superbadda😂😍”, sunt o parte dintre comentariile venite din partea fanilor.