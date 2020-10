Adda, total transformată pentru cea mai nouă apariție de la Te Cunosc de Undeva. Ce le-a mărturisit fanilor

Adda a avut o apariție de zile mari în cea mai nouă poză pe care a publicat-o în mediul online. Urmărită de un număr impresionant de persoane pe Instagram, fanii vedetei au avut parte de o mare surpriză, încă de la primele ore ale dimineții de vineri.

Fosta participantă de la Asia Express a anunțat că se întoarce la Antena 1, pentru a putea onora invitația din cadrul show-ului Te Cunosc de Undeva. Și nu în orice mod, pentru că Adda a fost felicitată foarte rapid de către români pentru modul în care s-a transformat.

După ce și-a anunțat publicul că are ceva probleme la nivelul tenului de care nu reușește să scape, Adda a revenit cu o postare foarte inedită.

Adda s-a transformat total pentru participarea în emisiunea Te Cunosc de Undeva

Artista de 28 de ani nu se sfiește să împărtășească absolut tot cu internauții. De aceea, mulți au crezut că nu văd bine, atunci când solista s-a afișat în postura de milioane.

Adda are un număr foarte mare de urmăritori în mediul online și datorită modului ei efervescent de a spune lucrurilor pe nume. Fosta participantă Asia Express din sezonul 3 le-a arătat fanilor că a revenit la Antena 1, pentru o apariție de zile mari.

Mai exact, este vorba despre un rol pe care Adda l-a pregătit foarte intens, pentru Te Cunosc de Undeva. Solista s-a pozat astfel iar imaginea nu putea să nu le atragă foarte rapid atenția internauților. Nimeni nu se aștepta să o vadă pe Adda cum se transformă în Lady Gaga.

Apariția a fost una înainte de difuzarea scenelor respective la TV, surpriza fiind una cu atât mai mare pentru cei din rândul publicului. Adda a purtat o costumație inspirată de cele ale cântăreței din SUA, în nuanțe de roz foarte puternic. Și-a asortat și părul la această combinație de culori pe care fanii o vor putea remarca și pe scena show-ului Antena 1.

“Mâine la Te Cunosc de Undeva, o Lady Gaga mai voluptoasă cu forme baladdistice! Și cu coregrafie, și-n chiloți, și cu 250 de kg de make-up, perucă plus extensii. Da, here we go again! Practic, simțeam că am pe mine toate decorațiunile de Crăciun, mai lipseau luminițele”, a transmis Adda, pe Instagram.

A post shared by ADDA (@addabaladda) on Oct 2, 2020 at 1:56am PDT

“Îți stă foarte bine!”, “Foarte frumoasă, pentru tine mă uit la emisiune”, “Ești superbă, Adda!” sau “Luminițele sunt în platou, dar îți stă foarte bine”, au fost doar câteva din mesajele lăsate de fani, în secțiunea de comentarii.