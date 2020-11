Adelina Pestrițu, ipostaze provocatoare pe Instagram. Cum s-a fotografiat vedeta

Adelina Pestrițu și-a surprins fanii cu o postare recentă pe contul ei de Instagram. Bruneta s-a fotografiat purtând doar un prosop și le-a împărtășit fanilor ideile ei pentru un weekend ca la carte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa brunetă este una dintre cele mai urmărite vedete din mediul online și postează zilnic diverse idei și sfaturi de frumusețe pentru fanele ei. Ultima postare a pus fanii pe jar datorită ipostazei provocatoare în care a ales să se afișeze.

Adelina Pestrițu are deja peste un milion de urmăritori pe Instagram și zeci de mii de aprecieri la fiecare postare. Vedeta este foarte apropiată de fani și ține legătura cu ei prin intermediul rețelelor sociale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Addelina Pestrițu, ipostaze provocatoare pe Instagram. Cum s-a fotografiat vedeta

Adelina Pestrițu le-a oferit sugestii fanilor despre cum să-și petreacă weekend-ul, însă detaliul care a contat a fost “ținuta” pentru care a primit zeci de mii de like-uri. Vedeta s-a lăsat fotografiată doar într-un prosop de baie, ținând o cană în mână.

Alături de fotografia cu pricina, Adelina a postat mesajul în care și-a scris ideile pentru un weekend perfect.

ADVERTISEMENT

“🤍 Cateva tips-uri de relaxare pentru weekend:

1. O baie friebinte, scrub si uleiuri esentiale.

2. Netflix -un serial captivant. Recomand “Dynasty”, “Casa de Papel”, “The Crown”, “The Island”.

3. O cafea aromata savurata in liniste sau un ceai fierbinte🌴

4. Muzica: Jazz & Chill Out

5. Lumanari si betisoare parfumate

Enjoy your weekend 🌬 #yourluckyday”, le-a sugerat bruneta fanilor.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de A D E L I N A E •D •A (@adelina.pestritu) ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT



Fanii i-au lăsat numeroase comentarii și au complimentat-o, iar alții s-au identificat cu ritualul ei pentru weekend. “Ești minunată ❤❤”, “Divaaaa💜💜💜”, “Superbă, frumoasă, rafinată etc. ❤❤❤”.

Au existat și comentarii dezaprobatoare din partea fanilor legate de faptul că Adelina Pestrițu prea mult timp liber pentru o mamă cu un copil mic: “și copilul și mâncarea și curățenia când?🤣🤣🤣 de ar fi așa ușor draga mea !!! dar lumea reală este alta”.

ADVERTISEMENT

Adelina Pestrițu a răspuns la comentariul respectiv și a ținut să precizeze că viața ei nu este perfectă, însă toată lumea are nevoie să se relaxeze. “Doar nu crezi că noi trăim în povești, dar din când în când trebuie să mai spunem și stop grijilor zilnice. Și psihicul nostru are nevoie de puțină relaxare ❤️ e timp pentru toate.”

Adelina Pestrițu a explicat în cadrul unui interviu recent că a primit mai multe oferte de a reveni la TV, însă nu a găsit ceva care să i se potrivească. În ultimii ani, bruneta și-a mutat activitatea în mediul online și pare să îi meargă foarte bine.

ADVERTISEMENT

“Mi-ar plăcea să merg de drag la muncă, aşa cum o fac zilnic în business- ul meu şi să ştiu că sunt implicată într- un proiect care are o eticheta pozitivă. De când am dat televiziunea pe activitatea online am primit multe oferte să revin, însă nu m-am putut sincroniza cu propunerile, pentru că fie îmi ocupau prea mult timp şi mă distrăgeau de la online, fie nu erau formate care să mă reprezinte”, a explicat vedeta.