Adela Pârvu de la Visuri la cheie l-a șocat pe Cătălin Măruță. Cum și-a cunoscut al doilea soț

Fostul l-a șocat pe Cătălin Măruță, prezentatorul în fața căruia s-a deschis legat de al doilea partener de viață, Bogdan.

Vedeta a mai fost căsătorită o dată, prima oară divorțul intervenind după 24 de ani de relație. Ulterior, șatena și-a refăcut viața sentimentală îndemnată chiar de copii.

Așa a ajuns Adela Pârvu să-și facă conturi pe site matrimoniale, acolo unde l-a cunoscut pe cel de-al doilea soț, Bogdan Hăineală. După numai două luni de relație s-au căsătorit.

ADVERTISEMENT

Adela Pârvu de la Visuri la cheie, măritată pentru a doua oară

„Ce exemplu dăm copiilor?! Mai bine doi părinți fericiți decât doi părinți nefericiți. Era o diferență de 24 de ani între noi. Suntem datori să ne trăim viața din plin.

Profesional, am reușit să fac lucruri frumoase, dar personal am nevoie de afectivitate. Copiii se așteptau ca noi să divorțăm, au 21 de ani, au înțeles.

ADVERTISEMENT

Noi avem un dialog foarte deschis, suntem oameni, ne asumam, ei au înțeles. Pentru ei contează să își vadă părinții fericiți. Inițial, m-am gândit că poate e un eșec.

Apoi am vrut să înțeleg ce s-a întâmplat și am apelat la terapie de psihanaliză. Am vrut să înțeleg de ce nu am avut o viață personală frumoasă.

ADVERTISEMENT

Psihanaliza m-a ajutat foarte mult, am înțeles cum funcționam ca un copil și cum repetam același comportament ca adult”, a spus Adela Pârvu în emisiunea lui Cătălin Măruță, conform .

Adela Pârvu, admirată de Cătălin Măruță. Ce i-a spus moderatorul

Prezentatorul de la Pro TV o admiră pe pentru curajul de care a dat dovadă după separarea de primul ei soț, care era mai mare decât ea cu 24 de ani.

ADVERTISEMENT

„Băieții mei m-au încurajat să accesez platformele de dating sau agenții matrimoniale. Am văzut că nu se întâmplă mare lucru cu agențiile matrimoniale și nici cu platformele de dating”, a mai spus Adela Pârvu.

Fostul arhitect de la „Visuri la cheie” a mai precizat că persoanele apropiate se așteptau să divorțeze prima oară. În plus, băieții ei gemeni erau deja mari și înțelegeau foarte multe lucruri.