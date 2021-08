Actrița nu a vrut să dezvăluie numele micuțului până acum. În urmă cu puțin timp și-a surprins însă fanii și le-a spus ce nume a ales pentru al treilea fiu. Adrian.

ADVERTISEMENT

Adela Popescu a devenit mămică pentru a treia oară la începutul lunii iulie.

Adela Popescu a făcut anunțul așteptat de fani. Ce nume a ales pentru al treilea fiu

Pe 11 iulie, Actrița a adus pe lume al treilea băiat al cuplului. Deși fanii au întrebat-o în repetate rânduri ce nume va purta micuțul aceasta nu a vrut să spună. Acum a făcut însă anunțul.

Aceasta a postat pe Insta Story o fotografie în care are la gât un colier cu litera A. Pe aceasta, prezentatoarea a scris.

ADVERTISEMENT

“A de la Alexandru, Andrei și Adrian ❤”.

Ce a spus actrița despre a treia naștere

Adela și Radu Vâlcan mai au încă doi băieți, Alexandru și Andrei. A treia naștere nu a fost tocmai ușoară. După ce l-a născut pe Adrian, actrița a făcut câteva declarații.

“ Per total, travaliul a fost destul de scurt. În 3 ore și ceva am născut.

ADVERTISEMENT

Numai că, mi s-a făcut repede puțină epidurală, pentru că la a treia naștere e posibil să o ratezi, cantitatea a fost destul de mică că poate naști și s-a dus, practic, efectul, și eu aveam dureri de 100% și contracții puternice numai că bebelușul nu cobora..

Chiar, sincer, a fost o agonie…

În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural”, mai spunea Adela Popescu, în emisiunea Vorbește Lumea.

ADVERTISEMENT

Fanii au fost curioși să afle cu cine seamănă micuțul.

“Nu știm cu cine seamănă, copilul a fost mare, dacă e să mă iau după mărime, seamănă cu tatăl, pentru că s-a născut cu 3 kg și 620 de grame. (…) Tată e ăla care-l crește”, a mai spus