Adela Popescu a revenit cu gânduri serioase din vacanță. Ce și-a pus în minte vedeta de la Pro TV

Adela Popescu a revenit cu gânduri cât se poate de serioase din ultima vacanță petrecută peste hotare. Nici bine nu s-a întors din Egipt că deja și-a pus în minte altceva, deși este însărcinată pentru a treia oară.

Frumoasa prezentatoare de la Pro TV abia a ajuns acasă, dar este gata de o nouă aventură. Și-a despachetat bagajele și este pe punctul de a le face din nou pentru mini vacanța de Paște, pe care o așteaptă cu sufletul la gură cu toții, de la mic la mare.

Blondina adoră să călătorească și nu renunță la această pasiune nici acum. Adela Popescu vrea să meargă în cât mai multe locuri până să devină mamă pentru a treia oară pentru că ulterior îi va fi mult mai greu să se deplaseze dacă nu are parte de un mic ajutor.

Adela Popescu, pusă pe fapte mari. Ce vrea să facă blondina după ultima vacanță

„Gata vacanța!! A fost foarte, foarte frumos. Ne-am și relaxat, am înotat, am mâncat bun, am dormit bine, am povestit, am ascultat muzică și nu am simțit nicio clipă că suntem depășiți de situație, așa cum ni se întâmplă uneori – foooarte rar – cu cei doi «terorei» în deplasări.

Dar nu suntem triști pentru că urmează mini vacanța de Paște, pe care o așteptăm cu toții. Gata, despachetăm, facem băiță și băgăm băieții la somn și poate mă cinstește și pe mine soțul cu o bere fără alcool”, a scris Adela Popescu pe pagina de Instagram, alături de câteva poze din concediu.

Vedeta de la „Vorbește lumea” s-a simțit minunat în vacanța din Egipt, deși este însărcinată în al doilea trimestru de sarcină. Cu această ocazie frumoasa blondină a avut timp să-și încarce bateriile pentru venirea pe lume al celui de-al treilea copil.

Artista s-a bucurat de un sejur all inclusive, așa cum nu a mai obișnuit până acum. Și unde mai pui că cei mici, Alexandru și Andrei, au avut parte de unele dintre cele mai frumoase activități, printre care se numără: echitația, înotul cu delfinii sau locurile de joacă cu diferite tematici.

„Nu am fost niciodată fanii vacanțelor all inclusive, dar cu doi copii mici și o burtă cât pomana țigănească, aflați că abia am înotat de două ori în patru zile. Dar nu pentru că ne-au solicitat peste măsură frățiorii, ci pentru că am descoperit câte activități putem face zilnic.

Călărie, loc de joacă pentru copii cu diferite tematici, înot cu delfinii, piscine de toate felurile, snorkeling, plimbare cu vaporul cu fundul de sticlă, restaurante cu diverse tematici și câte și mai câte”, a scris cântăreața la o altă postare din online.

