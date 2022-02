Adela Popescu, o șoferiță de coșmar. A lovit mai multe mașini, într-o parcare. „Nu mai conduc”

O nouă zi de emisie, un nou prilej pentru Adela Popescu să facă dezvăluiri din viața sa personală. Vedeta a povestit, miercuri, în emisiunea „Vorbește lumea”, unul dintre evenimentele din trafic pe care nu le poate uita.

și-a amintit de perioada în care abia obținuse permisul de conducere și, în încercarea de a pleca dintr-o parcare, a lovit mai multe mașini.

Adela Popescu a avariat mai multe mașini parcate

Shurubel și Bogdan Ciudoiu au fost curioși să descopere dacă Adela Popescu a avariat vreodată o mașină parcată, ținând cont ca prezentatoarea tv a povestit de-a lungul timpului diferite întâmplări amuzante din trafic.

Cu sinceritatea cu care și-a obișnuit publicul, Adela Popescu a dezvăluit că nu a lovit o singură mașină, ci șase, chiar în prima lună în care a obținut permisul auto.

Totul s-a întâmplat la nunta unei prietene de-ale blondinei, iar mireasa a fost nevoită să îndure plângerile venite din partea păgubiților.

„În prima lună când am luat carnetul m-am dus la o nuntă. Până am ieșit din parcarea nunții, am lovit șase (n.r mașini).

Deci, eram la nunta prietenei mele, Andreea. Poate să confirme pentru că, săraca mireasă, a primit multe reclamații. Pentru că erau invitații cei care fuseseră…”, a mărturisit Adela Popescu.

Prezentatoarea „Vorbește lumea” a glumit și a afirmat că atunci era începătoare, dar că acum lucrurile stau cu totul altfel. Motivul nu este că a devenit un șofer experimentat, ci pentru că a hotărât să nu se mai urce la volan.

„Lucrurile s-au schimbat, nu mai lovesc mașini. Acum nu mai conduc eu.”, s-a amuzat Adela Popescu.

Adela Popescu, moment stânjenitor în trafic

Luna trecută, soția lui Radu Vâlcan a împărtășit cu telespectatorii emisiunii pe care o găzduiește la Pro Tv un alt eveniment petrecut în trafic.

Vedeta spune că a fost o întâmplare stânjenitoare, cu toate că avea sistemul de navigație în față.

„Și, după ce m-am oprit în rond și tot nu mi-am dat seama încotro trebuie s-o iau, am mai făcut rondul de câteva ori. Mai ridicol de atât, că nu știam încotro s-o iau, este că aveam Waze-ul în față.

Și el îmi arăta semn la dreapta, dar eu nu știam unde e dreapta aia, prima, a doua sau a treia.”, a recunoscut Adela Popescu.