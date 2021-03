Adela Popescu are probleme cu cea de-a treia sarcină. Despre ce e vorba și cum face față vedeta

Adela Popescu este însărcinată pentru a treia oară, mărturisind deschis că se confruntă cu câteva probleme. Prezentatoarea a intrat deja în al doilea trimestru de sarcină, dezvăluind prin ce stări trece acum, dar și cum face față.

Vedeta și-a dorit enorm să devină mamă din nou și nu se plânge pentru nimic în lume pentru că asta a vrut. Cât despre stările specifice acestei perioade, frumoasa blondină spune că se mișcă mai greu și are probleme cu somnul.

Cântăreața a dezvăluit că actuala sarcină nu este cu mult diferită de primele două, Adela Popescu recunoscând că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Artista abia așteaptă să țină în brațe bebelușul, care este tot băiat.

Adela Popescu, totul despre a treia sarcină. Prin ce stări trece vedeta TV

„Eu am avut cele trei sarcini foarte ușoare. Sau poate sunt genul care nu se plânge și îmbrățișează schimbările cu normalitate. Sigur că respir greu, nu pot să mă mai aplec, mi-e somn tot timpul, nu pot să mă mai odihnesc cum trebuie din cauza poziției în pat etc.

Pe lângă toate astea sunt ceilalți doi pui, care au nevoie de mine cu normă întreagă. Dar nu mă plâng, asta mi-am dorit”, a declarat Adela Popescu într-un interviu pentru revista viva.ro.

Vedeta de la Pro TV se simte bine per total, deși s-a retras din emisiunea „Vorbește lumea” încă din primele săptămâni de sarcină. Blondina a luat această decizie neașteptată din cauza pandemiei de coronavirus, dorind să fie în siguranță pe timpul celor 9 luni.

Adela Popescu are nevoie să se încarce cu energie pozitivă înainte de a naște, cel mai probabil tot pe cale naturală, așa cum s-a întâmplat și la anterioarele sarcini. Artista este conștientă de ceea ce o așteaptă, dar tot vrea să aducă pe lume și o fetiță în viitorul apropiat.

„Mă simt și m-am simțit minunat. Nu am avut nicio problemă până acum. Decizia de a mă retrage atât de repede a avut legătură cu tot contextual pandemic, cu dorința de a proteja sarcina și pe cei de lângă mine.

În platoul emisiunii vin zilnic foarte mulți oameni, așadar mă expuneam mult. Pe de altă parte, în cinci ani am fost gravidă de trei ori și am alăptat foarte mult. Am nevoie să îmi conserv energia vitală pentru ce urmează.

Chiar dacă eu sunt genul care trage mult, consider că e înțelept că mi-am dat timp acum să dorm mai mult și să stau pur și simplu”, a completat fosta gazdă de la „Vorbește lumea”, mai arată sursa menționată mai sus.