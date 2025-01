Adela Popescu, convinsă de fiul cel mare să facă acest pas! Totul despre surpriza pe care a pregătit-o în mare secret pentru publicul din România. Exclusiv

Adela Popescu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce promisiune i-a făcut fiului cel mare, Alexandru, care a convins-o să facă un pas important din punct de vedere profesional.

Adela Popescu, despre revenirea în televiziune. Motivul pentru care nu mai apare pe sticlă de ceva vreme

s-a remarcat de-a lungul anilor ca prezentatoare, actriță, dar a avut un succes fulminant și în postura de cântăreață, dominând topurile muzicale pe vremea când colabora cu trupa DJ Project.

Ei bine, anul acesta Adela Popescu revine în muzică, dar nu de tot. Totodată, actrița ne-a spus că ar reveni în televiziune, dar nu în orice condiții. Și-ar dori un format care să o asigure că își păstrează libertatea pe care a recăpătat-o după ani de muncă asiduă.

„Îmi lipsește televiziunea, mai ales că eu cred că sunt bună! (n. red.: râde) Eu să fac televiziune nu mi-e greu. Îmi lipsește rumoarea aia, agitația aia dinaintea unui show, pur și simplu. Mie nu-mi plac emoțiile și în general nici n-am. Asta e o zonă, în televiziune, unde nu am emoții. De exemplu, dacă e să prezint un eveniment, să fiu speaker în fața oamenilor, am emoții înainte.

În televiziune n-am emoții, simt doar bucuria, știi? Îmi place, îmi place! Eu acum analizez. Cred că sunt bună la emisiuni live, dar la cum m-am construit eu acum și la ce libertate mi-am recăpătat, un show live, zilnic, înseamnă… Sunt blocată. Poate că o să vină momentul în care o să zic că îmi doresc cu orice preț să revin sau nu. Poate o să vreau să fac un proiect care e limitat”, a declarat Adela Popescu, pentru FANATIK.

„Ideal mi se pare ce face Radu”

Întrebată de FANATIK dacă s-ar vedea prezentând un reality-show, un format de tipul Big Brother, Adela Popescu ne-a mărturisit că sigur i s-ar potrivi, căci e fascinată să afle poveștile de viață ale oamenilor, să știe totul despre ei.

„Eu sunt potrivită, pentru că sunt foarte curioasă de oameni, adică eu sunt curioasă real. Eu nu aștept cineva să-mi spună despre el. Eu când stau de vorbă cu oamenii în orice țară merg, eu sunt curioasă de cum trăiesc, tot, tot, tot aflu despre ei!

Nu știu dacă n-ar fi o problemă de timp, pentru că un reality-show ține mult. Ideal mi se pare ce face Radu. Merge în Thailanda, stă o lună, două și apoi emisiunea se difuzează pe parcursul a două-trei luni și se poate ocupa și de alte proiecte. Mi se pare ideal ce face el”, ne-a spus Adela Popescu.

Adela, promisiune fermă făcută fiului cel mare. A convins-o să se întoarcă în muzică

Cu privire la revenirea în muzică, amintindu-i de perioada DJ Project, când era pe val, Adela ne-a zis că nu ar mai putea ține ritmul nebun de atunci, cu spectacole, cu turnee în toată țara. Totuși, de ziua ei, în octombrie, va lansa o melodie compusă de Eneli, de dragul băiatului cel mare!

„Ritmul acela nu se mai poate întreține, îți dai seama! Mi-a făcut Eneli o piesă, pe care am făcut-o, am tras-o, am lăsat-o undeva și i-am arătat-o lui Alexandru, fiului meu. Și, de ziua mea, i-am făcut promisiunea că o voi lansa. Am sunat-o pe Eneli și i-am zis: Nu știu ce faci. Nici nu mă interesează cum iese instrumentalul, poate să iasă oricum! Dar eu trebuie să scot piesa, că i-am promis-o copilului”, a dezvăluit Adela Popescu, pentru FANATIK.

În final, ne-a zis și ce feedback a primit după ce filmul în care a apărut recent, „Vama Veche Retreat” . Este extrem de mândră de realizarea ei și se bucură că oamenilor le-a plăcut comedia.

„Era și cazul (n. red.: să ajungă pe Netflix), pentru că filmul e foarte drăguț, e mișto. Mă bucur că are succes la public, e fix pentru public, e pentru momentul când vrei să stai pe canapea și să te relaxezi. Am avut reacții foarte bune. Noi eram chiar în vacanță când oamenii ne-au scris că intrase pe Netflix. Am primit multe mesaje. Primeam poze că se uitau la noi, e o senzație unică pe care nu am mai trăit-o”, a conchis Adela Popescu.