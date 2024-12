Adela Popescu, Crăciun departe de casă! Destinația exotică unde copiii ei vor aștepta Moșul: „E perfect așa”

Adela Popescu și familia ei au parte de un Crăciun atipic anul ăsta. Departe de România și mai ales de Șușaniul ei natal și drag, vedeta, împreună cu Radu Vâlcan și feciorii lor, se vor bucura de bucate atipice pentru masa de Crăciun tradițională.

Adela Popescu, vacanță de Crăciun în Thailanda, alături de familie

petrece două săptămâni de vis în Thailanda, unde se simte deja ca acasă! Nu e prima oară când vizitează această țară. Ceva mai bine o cunoaște , în calitate de prezentator al show-ului Insula iubirii, căci acolo se filmează an de an emisiunea de la Antena 1.

Vedeta a scris câteva rânduri pe în care le-a povestit fanilor cu ce își omoară vremea de Crăciun. Mulți ar putea fi invidioși pe ea, mai ales după imaginile pe care le-a publicat.

„Anul acesta am ales să avem o singură bază pentru cele două săptămâni de vacanță. Astfel putând să le oferim copiilor rutine de care au atâta nevoie pentru a fi cooperanți, mai puțin mârâiți, pentru a se simți în sigurnnță.

Cel puțin, ai noștri, reacționează foarte bine când au câteva obiceiuri de care se agață în fiecare zi”, a scris Adela Popescu, care petrece, de Crăciun, în Thailanda.

„E perfect așa”

În continuare, îndrăgita vedetă tv a înșirat activitățile cu care se îndeletnicește întreaga familie în Thailanda. „Mersul la taraba de fructe de la micul dejun. Chelnerii de la cârciuma de lângă, camera de somn, jucăriile la locul lro etc. Pot fi independenți știind geografia spațiului în care se află mare parte din timp.

Deși am avut un loc stabil, am fost foarte dinamici: lecții de wakeboard, de muaytai, altă plajă explorată în fiecare zi, plimbări prin pădure, barcă etc.

Sigur, dacă am fi stat mai mult, am fi schimbat locația negreșit. Însă, în configurația vacanței de acum, e perfect așa. Experimentăm sentimentul de acasă în Thailanda”, a completat Adela Popescu.