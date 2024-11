Adela Popescu, decizie majoră legat de siluetă : ”Mă prioritizez”

Cântăreața și actrița de telenovele Adela Popescu și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că a luat o legat de siluetă. Soția lui Radu Vâlcan a pus piciorul în prag și a decis să se prioritizeze mai mult.

Cum se pune Adela Popescu pe primul loc. Ce vrea să facă

Adela Popescu are foarte mare grijă de , însă acum a hotărât să facă mai mult. Fosta prezentatoare a emisiunii Vorbește lumea merge la sala de fitness și ține cont de sfaturile unui specialist în slăbit.

Acesta este cunoscut pentru rezultatele extraordinare pe care le-a avut cu alte persoane publice, cum ar fi Andreea Marin sau Francesca, iubita lui TJ Miles. Frumoasa vedetă și-a propus să aibă o siluetă de invidiat.

Îndrăgita cântăreață vrea să elimine câteva kilograme în plus, care au rămas după nașterea celui de-al treilea băiat. Are mai multă grijă de propria persoană pentru că dedică timp de calitate. Cunoscuta artistă nu vrea să elimine foarte multe kilograme, ci doar să își remodeleze corpul.

„Sunt într-o perioadă în care am mai multă grijă de mine, nu că până acum nu aveam, dar acum concret am grijă de mine, îmi dedic timp, pur și simplu. Mă prioritizez. Merg la sport, merg pentru remodelare corporală.

Se întâmplă următorul lucru: eu după ce am născut al treilea copil am rămas cu vreo 3-4 kg în plus, uneori și 5 kg, pe care nu mai puteam să le dau jos. Dacă în trecut doar eliminam pâinea sau dulciurile sau nu mâncam seara, se topeau imediat kilogramele.

Ei bine, acum neam, nu mai funcționa nimic. Poate și pentru că sunt mai obosită și atunci cedez mult mai ușor la impulsuri, adică dacă îmi e poftă de ceva dulce zic: e, o viață avem”, a dezvăluit Adela Popescu într-o filmare de pe .

Adela Popescu, nemulțumită de aspectul fizic

Adela Popescu a declarat în repetate rânduri că este nemulțumită de felul în care arată. De foarte mult timp nu mai are silueta pe care și-o dorește cu toate că a trecut prin multe schimbări în timpul celor trei sarcini.

Soția prezentatorului Radu Vâlcan este conștientă că nașterea copiilor și-a pus amprenta asupra organismului său, dar tot nu este mândră de corp. Așa se face că în ultima vreme a decis să facă sală, activitate pe care o desfășoară constant.