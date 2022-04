Adela Popescu, decizie radicală. Vedeta nu mai vrea să facă niciun copil

Frumoasa blondină spunea la un moment dat că vrea să aducă pe lume și o fetiță, aceasta fiind una dintre dorințele pe care le are partenerul său de viață, moderatorul reality show-ului Insula Iubirii, de la Antena 1.

Adela Popescu, hotărâre importantă. Prezentatoarea vrea să se oprească la 3 copii

Adela Popescu a luat o decizie radicală. nu mai vrea să facă niciun copil, asta după ce în ultimii 6 ani a fost însărcinată de trei ori. Ultima naștere a avut loc în vara anului trecut, când a venit pe lume fiul său Adrian.

Alexandru și Andrei, cei doi frați mai mari, l-au primit cu brațele deschise pe cel mic, dar chiar și așa cântăreața nu mai este dispusă să nască a patra oară. În plus, este gata să ia o decizie radicală în această privință.

„Chiar mi-am propus să-mi leg trompele”, a anunțat prezentatoarea de la Vorbește lumea în cadrul .

Adela Popescu, viață alături de trei băieți mici

Mai mult decât atât, a recunoscut că nu este deloc ușor cu trei copii mici, mai ales când pleacă în vacanță. Îndrăgita actriță spune că băieții au numeroase momente în care nu sunt cuminți și lovesc alți copii.

În plus, Adela Popescu a povestit că au existat episoade în care oamenii i-au atras atenția că cei mici nu stau într-un loc și sunt foarte agitați. I s-a întâmplat chiar când era pleacă într-un concediu în Maldive, cu familia Laurei Cosoi.

„Noi am plecat dintr-o vacanță cu două zile mai devreme… băieții mei, când am văzut că îi dau cu lopețica în cap Ritei, fetiței Laurei Cosoi, după ce o bătuseră toată vacanța, am zis că plecăm.

Nu mai fac față stresului acesta în care mă simt mama denaturată. Ăia m-au certat că mănâncă copiii, că îi deranjează la masă, băi în Maldive, ăștia cu lopețica în cap.

Nu se poate, ne urcăm în avion și plecăm acasă. Nu am mai rezistat, prea mult stres din cauza asta”, a mai povestit frumoasa blondină în interviul de pe Youtube.