Adela Popescu a vorbit despre cea mai dură despărțire din viața ei: „La 13 ani am venit în București”

Adela Popescu a știut de mică faptul că vrea să fie cineva în lumea showbiz-ului. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea” a povestit în cadrul show-ului de la PRO TV despre unul din cele mai grele, dar și cele mai importante momente din viața ei.

Actrița și cântăreața care s-a făcut remarcată la postul Acasă TV în urmă cu mai mulți ani a plecat de acasă de la vârsta de 13 ani.

Extrem de determinată, a vrut să-și ia viața în piept și să își facă un rost, lăsându-i pe părinții ei, cadre didactice, la țară.

Adela Popescu a zburat din cuibul familiei la vârsta de 13 ani

O perioadă a locuit la mătușa ei, după care a participat la câteva castinguri importante. Ceva mai târziu, actrița i-a cucerit pe toți românii cu rolurile din „Numai iubirea” și „Lacrimi de iubire”.

După cum se știe, pentru prezentatoarea de la PRO TV au urmat o serie de alte succese, având unele dintre cele mai ascultate melodii, colaborând ulterior și cu trupa DJ Project.

le-a povestit colegilor ei de matinal, Bogdan și Șurubel, că despărțirea de părinți, care a avut loc la 13 ani, a fost una foarte dureroasă pentru ea.

Adela a spus că și astăzi mai are scrisorile pe care i le trimitea alor ei, căci pe vremea aceea nu existau telefoane mobile. Nici internetul nu era atât de avansat încât să comunice cu aceștia.

Pe scrisorile pe care i le trimitea părinților sunt întipărite și astăzi lacrimile care îi curgeau actriței în timp ce își așternea gândurile, conform propriilor sale declarații.

„Locuiam la mătușa mea”

„La 13 ani m-am despărțit și eu de părinți, când am venit la București. Știu că îi făceam cu mâna Claudiei, prietenei mele. Am plâns. Locuiam la mătușa-mea. A fost foarte… Am vrut să mă fac mare”, a declarat Adela Popescu la

Adela Popescu este astăzi o femeie mai mult decât împlinită. Este gazda matinalului de la PRO TV. Blondina se poate lăuda cu succese și pe plan personal.

Are o căsnicie de invidiat cu Radu Vâlcan, cu care a făcut trei copii. Pe cel mai mic dintre aceștia, născut anul trecut, îl poartă pe la studioul de televiziune, atunci când nu are cu cine să-l lase. Își exercită rolul de mamă în spatele camerelor, în pauzele de publicitate.