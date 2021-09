Adela Popescu, detalii despre starea de sănătate, după ce a luat Covid-19: ”Este foarte ciudat”

Cunoscuta actriță și cântăreață a oferit detalii despre starea sa de sănătate, după ce la finalul săptămânii trecute a început să se simtă rău. De atunci vedeta se află în izolare la domiciliu cu soțul ei, Radu Vâlcan, și fiul cel mic.

Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” a trecut prin stări ciudate în primele zile după ce a aflat că are Covid-19. și-a pierdut pofta de mâncare și nu prea a reușit să doarmă.

Cu toate astea Adela Popescu se menține într-o stare medicală destul de bună, precizând că ține legătura cu doctorii, care i-au recomandat să se hidrateze, mai ales că are un bebeluș de nici două luni.

Adela Popescu, dezvăluiri din izolare. Cum se simte și prin ce stări a trecut din cauza Covid-19

În momentul de față, Adrian, fiul cel mic al Adelei Popescu este sănătos și nu are niciun specific coronavirusului, asta și pentru că vedeta de la Pro TV poartă mască și îl ferește cât poate de mult. Băieții cei mari sunt în grija bunicilor.

„Sunt zile și zile. Este foarte ciudat cum se desfășoară toată povestea asta. Am avut primele zile foarte grele, foarte grele, apoi lucrurile au început să se remedieze.

Trebuie să stau în continuare cu mască în casă pentru că încercăm să-l protejăm pe micuț, el deocamdată nu are niciun simptom. Noi stăm cu mască, iar eu când îl alăptez stau cu mască, doar când sunt afară în curte o dau jos.

Băieții au rămas de mai mult timp la bunici, ei sunt protejați acolo, sunt negativi. Ei se bucură că o iubesc tare mult pe mamaie, în fiecare zi mă sună și mă întreabă dacă mai pot rămâne acolo”, a declarat Adela Popescu, notează .

Adela Popescu, atentă să se hidrateze bine: ”Astea sunt sfaturile”

Mai mult decât atât, frumoasa blondină a mai precizat că oboseala și-a pus amprenta asupra organismului ei, fapt care a dus și la dispariția sa din mediul online. Cântăreața nu mai este activă de câteva zile, la fel și soțul ei, Radu Vâlcan.

„Am avut nopți în care nu am dormit, nopți în care am dormit. Am avut o zi când credeam ca pic pe jos de oboseală, dar nu puteam să dorm, cred că era un sentiment de anxietate mai presus decât oboseala aceea.[..]

Comandăm online, n-am avut foarte mare poftă de mâncare. Am putut să mănânc cel mai bine fructe, de abia ieri am mâncat o masă consistentă.

Mă hidratez foarte mult, astea sunt sfaturile pe care le-am primit, țin legătura cu medicii”, a mai spus Adela Popescu, mai arată sursa menționată mai sus.