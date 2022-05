Adela Popescu, dezvăluiri despre botezul fiului său: „Nu m-am sinchisit să-i mulțumesc pe alții”. Ce părere a avut tatăl vedetei

Adela Popescu și-a botezat băiețelul cel mic, pe Adrian. Prezentatoarea Vorbește lumea a explicat de ce a ales tema „Cei trei purceluși”. Totodată, vedeta a dezvăluit ce părere a avut tatăl său despre invitații pe care i-a avut la eveniment.

Adela Popescu a făcut primele declarații despre botezul fiului său

Pe 7 mai 2022, . În emisiunea pe care vedeta o prezintă la Pro TV, aceasta a vorbit despre fericitul eveniment. Tema aleasă a fost „Cei trei purceluși” și asta pentru

ADVERTISEMENT

„Am avut două lucruri la care am ținut foarte tare, să avem tema ‘Cei trei purceluși’. Mi s-a părut foarte drăguță. Nu am vrut să fie cei trei iezi. Și am vrut să avem liliac pentru că sunt flori de sezon”, a dezvăluit Adela Popescu.

Petrecerea a avut loc în aer liber, într-o grădină privată din centrul Bucureștiului, iar frumoasa blondină a dezvăluit că principalul său scop a fost să se distreze fără să țină cont de părerea celorlalți.

ADVERTISEMENT

„Nu m-am sinchisit să-i mulțumesc pe alții”

Adela Popescu și soțul său au avut o listă restrânsă de invitați. Astfel că, în ziua botezului băiețelului lor le-au fost alături cele mai apropiate persoane. De la eveniment a lipsit Shurubel, colegul de emisiune al vedetei, și asta pentru că avea programată o filmare.

„Am avut un botez restrâns, cred că au fost 40 de oameni, doar prieteni apropiați și familia. Am dansat, m-am simțit super bine, m-am simțit minunat. Și locația…a fost o grădină în centrul Bucureștiului. Asta ne-am dorit, să nu fie complicat pentru oameni.

ADVERTISEMENT

Chiar a fost foarte relaxant. Mi-am dat seama că am ajuns la maturitate și știți după ce? Când am realizat că, pur și simplu, nu m-a sinchisit foarte tare să le fac pe plac celorlalți. Nu, am vrut să mă simt bine având încredere că cei pe care i-am chemat chiar sunt oameni mișto”, a recunoscut Adela Popescu.

Ce părere are tatăl Adelei Popescu despre invitații pe care fiica sa i-a avut la petrecerea de botez?

Printre cele mai importante persoane care i-au fost alături Adelei Popescu, au fost părinții săi. Vedeta Pro TV a dezvăluit ce părere a avut tatăl ei despre ceilalți invitați.

ADVERTISEMENT

„M-am apropiat și l-am întrebat dacă îi place, mi-a zis că foarte mult. Și eu zic, ‘Dar ce îți place în mod special?’. Mi-a spus, ‘Îmi place că aveți oameni de calitate în jurul vostru și oameni educați’.

ADVERTISEMENT

Cumva, mi-a spus că ăsta este secretul în general în viață. Unde lucrezi, cu cine te însoțești, trebuie să fie oameni de calitate”, a mărturisit Adela Popescu.