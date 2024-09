Adela Popescu, enervată că a luat în greutate: “Cântarul a început să dea erori”. Motivul pentru care a renunțat să mai meargă la sală

Adela Popescu a luat 2 kilograme în greutate, în vacanța din Toscana, și încă nu a reușit să le dea jos. Nu-și face griji însă, asta pentru că aceste 2 kilograme se văd doar pe cântarul de acasă.

Miercuri seara, actrița a fost prezentă la evenimentul Viva! Influencers Party 2024, alături de Radu Vîlcan, unde a fost admirată de cei prezenți. Adela Popescu a avut o apariție impecabilă, ea purtând o ținută care îi evidenția silueta. Vedeta a fost premiată în cadrul petrecerii.

“Am fugit acasă. Exact cum am fugit, așa mă și întorc. Adică așa cum am fugit de acasă, fug și de la eveniment acasă. Am vrut să fim alături de Viva pentru că este o revistă care a fost alături de noi dintotdeauna și am vrut să întoarcem cumva favorul. Dar ”, ne-a spus Adela.

Sinceră, așa cum o știm, actrița ne-a spus că în ultima perioadă a luat în greutate și pentru că nu s-a mai dus la sală, așa cum obișnuia. Ea preferă să stea în canapea să vadă un serial bun decât să facă mișcare la sală.

Adela Popescu: “Mi-a fost lene să mă duc la sală”

“Practic am luat 2 kilograme. De când m-am întors din Toscana, am luat 2 kilograme, așa că nu știu care e secretul siluetei. De fapt știu, dar mi-a fost lene să mă duc la sală.

Am intrat așa într-o stare de lene și cum s-a răcit afară… îmi vine să stau în casă cu păturica să mă uit la un serial. Decât să mă duc la sală. Și greșesc, dar eu cred că de luni gata, schimb programul.

Cântarul a început să dea erori. Mă enervează ce îmi arată. Adică nu îmi arată bine ce-mi arată, nu sunt mulțumită”, a declarat, zâmbind, Adela Popescu pentru FANATIK.

În ceea ce privește alimentația, actrița nu prea dă greș că nu are cum. În casa la ei există alimentație cât mai sănătoasă, iar “vinovat” de acest aspect este nimeni altul decât soțul Radu Vîlcan.

“La alimentație de regulă nu fac greșeli mari, pentru că Radu e foarte atent. E foarte atent la alimentație. La noi în casă intră doar alimente bune și doar premise”, a adăugat ea.

“Probabil se vor muta bunicii la noi în perioada aceea și o să rămână cu copiii. Este o perioadă de foc”

Adela Popescu ne-a dezvăluit și faptul că se pregătește să plece într-un turneu, să-i spunem. Actrița și colegii săi din filmul Retreat Vama Veche vor pleca în mai multe orașe din țară ca să promoveze lungmetrajul ce va avea premiera luna viitoare.

“De când aștept momentul acesta! Începe așa, în focuri, cum ar veni, o să înceapă și o promovare prin țară, un turneu. Premiera oficială este pe 18 octombrie. Mergem la o întâlnire cu toți oamenii din toate orașele”, ne- a mai spus ea.

În perioada în care va fi plecată în țară, copiii Adelei Popescu vor sta cu bunicii. “Probabil se vor muta bunicii la noi în perioada aceea și o să rămână cu copiii. Este o perioadă de foc, nu avem ce să facem, trebuie să facem și meseria. Altfel suntem foarte mult timp cu copiii, adică la mine nu s-a instalat un sentiment de vinovăție. acasă”, a mai spus Adela Popescu.