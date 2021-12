Adela Popescu nu vrea să audă de carne de porc! Ce include meniul de Crăciun al prezentatoarei

Adela Popescu are grijă de silueta ei chiar și de sărbători. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea” de la PRO TV nu este foarte încântată de preparatele tradiționale din carne de porc, fapt pentru care de Crăciun a înlocuit porcul cu un alt animal la fel de gustos.

Când colegii ei au auzit că Adela nu consumă preparatele din porc i-au spus mai în glumă, mai în serios, că ține sărbătorile degeaba.

Vedeta ține însă foarte mult la celelalte delicii pe care românii le pun pe masă de sărbători, cum ar fi, de pildă, cozonacii.

Adela Popescu preferă carnea de curcan, de Crăciun

„Meniul meu de Crăciun include numai carne de curcan”, a declarat Adela Popescu la „Vorbește lumea”. Șurubel a făcut o față lungă când a auzit că prezentatoarea nu vrea să audă de șorici, cârnați, caltaboși ori alte produse din porc.

Se pare că viața alături de , cunoscut pentru atenția pe care o acordă unei diete sănătoase, a schimbat-o pe prezentatoare.

Asta deoarece în urmă cu câțiva ani, Adela nu refuza preparatele din porc specifice acestei sărbători. Vedeta povestise la un moment dat pe blogul ei că în trecut mânca absolut orice, de la sarmale la șorici.

Vedeta nu avea pretenții la mâncare în urmă cu câțiva ani

La 6 ani de la acele declarații, actrița are alte obiceiuri culinare, iar carnea de curcan este una dintre cele recomandate de nutriționiști chiar și pentru cei care vor să slăbească.

„Până acum un an sau doi, de fiecare data când consideram că e cazul să dau jos 1 kg sau 2 era suficient să mănânc cu atenție câteva zile și problema era rezolvata. Ei bine, de data asta nu a mai fost așa de simplu. De la vârstă probabil”, a povestit Adela Popescu în urmă cu ma câțiva ani pe blogul ei.

“Declinul” a pornit în perioada sărbătorilor. Împreună cu prietenii noștri am petrecut câteva zile la Sighet. Am mâncat foarte mult și la ore nepotrivite. Pasta de jumări, sarmale, cârnați, pâine de casă, brânză, șorici etc.

De Paște, practic la câteva luni după, m-am urcat pe cântar. Dumnezeule!!! Aveam 57 kg și 165 cm. Niciodată nu trecusem de 53… Eram mică și rotundă”, a mai scris îndrăgita prezentatoare de la pe site-ul ei.