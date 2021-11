Adela Popescu, mesaj pentru viitoarea noră: ”Ai încurcat-o cu mine!”

Adela Popescu se bucură din plin de faptul că are acasă trei băieți de vârste fragede, însă, încă de pe acum se pregătește emoțional pentru momentul în care Alexandru, Andrei și Adrian vor aduce câte o noră în casă sau vor pleca din cuibul părintesc de dragul unei domnișoare.

Adela Popescu are pretenții de la fiii ei

Deși acest sentiment nu este deloc unul bun pentru nicio mamă de băiat, mai ales pentru una care , prezentatoarea nu se lasă cu una, cu două. Hotărâtă din fire, în ideea că viitoarea noră, oricare ar fi ea, o va auzi încă de pe acum, vedeta a avut să îi transmită un mesaj tranșant.

Pe rețelele de socializare, acolo unde ea împărtășește totul cu admiratorii ei, lucruri importante legate de carieră sau de familie, soția lui Radu Vâlcan a publicat o adevărată poveste despre relația mamă-fiu, totul având un singur motiv.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Adela Popescu mărturisește că oricâte eforturi ar face pentru băieții ei, chiar și atunci când simte că nu mai poate, nimic nu o face să se oprească din a fi cea mai bună mamă din lume. Însă pentru acest lucru, vedeta de la PRO TV, care are și ea o mică cerință la rândul ei.

Adela Popescu, mesaj de avertizare pentru viitoarea noră: ”Ai încurcat-o cu mine!”

Conștinetă fiind că, la un moment, în viața flăcăilor ei vor apărea alte imagini feminine de care ei vor ține cont, Adela Popescu are de acum o rugăminte sau mai bine zis, încă de acum își atenționează nurorile.

ADVERTISEMENT

Pentru a fi liniște în familie, voie bună și pentru o relație excepțională soacră-noră, așa cum spune chiar ea, prezentatoarea are pretenția ca băiații ei, de sărbători, să nu lipsească de la masa ce are loc în sânul familiei.

”Vezi ca în seara asta a fost necăjit și a dormit pe pieptul meu. Și s-a trezit deja de trei ori. O dată la pipi, apoi ca a visat urât și încă o dată să verifice că sunt lângă el. Și dimineața i-am pregătit o omletă. De fapt ouă amestecate cu avocado și niște brânză, așa cum îi place lui.

ADVERTISEMENT

Am pus muzică și am dansat. Apoi am stat îmbrățisați un minut înainte să intre în gradiniță. I-am promis că la 16:00 mergem cu bicicletele în parc. Și am mers deși eram foarte obosită. În fine, dar de ce îți spun ție toate astea?

A, știu! Voiam să te avertizez, viitoare noră, că dacă te îmbufnezi de două ori pe an, atunci când am fi cu toții foarte fericiți să petrecem măcar Paștele și Crăciunul împreuna, ai încurcat-o cu mine! Ps: Tatăl a zis să îți mai transmit ceva, dar mă abțin”, a scris Adela Popescu pe pagina personală de Facebook.