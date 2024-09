Adela Popescu nu a lăsat faima să o schimbe. Unde și-a făcut vedeta cumpărăturile: „Abia aștept să vă arăt”

Adela Popescu este una dintre cele mai iubite vedete de la noi din țară. Și, deși este mereu în lumina reflectoarelor, nu a lăsat faima să o schimbe. Le-a arătat tuturor de unde și-a făcut cumpărăturile.

De unde și-a făcut Adela Popescu cumpărăturile

Adela Popescu este de ani buni în lumina reflectoarelor. dar a cucerit publicul și cu vocea sa. Ulterior, și-a creat o carieră de succes și în calitate de prezentatoare de televiziune.

Cu toate acestea, așa cum spun românii, nu a uitat niciodată de unde a plecat. Ba mai mult de atât, .

Soția lui Radu Vâlcan iubește viața la țară și își dorește ca și cei trei băieți ai săi să aibă parte de o copilărie cel puțin la fel de frumoasă ca a sa. Și, mai mult decât atât, nu se sfiește să meargă la cumpărături în locuri la care puțini s-ar gândi să o întâlnească.

Mai exact, cu ocazia unei vizite la Șușani, Adela Popescu și-a luat mama și mătușa și au mers împreună să colinde magazinele de tip second-hand din Slatina. Nu a intrat numai să se uite, ci a plecat cu câteva plase pline.

„Astăzi am lăsat copiii cu băieții familiei și am plecat la Slatina, orașul cel mai apropiat de Șușani, să cumpărăm una-alta. Așa că eu și cu aceste două doamne superbe (mama și mătușa ei) am parcat mașina în fața unui second hand de prestigiu din oraș”, a spus

A cumpărat și pentru copii

Și nu și-a luat articole vestimentare doar pentru ea, ci și pentru cei mici. Chiar dacă multe mame susțin că nu ar putea să facă asta, Adela Popescu nu se sfiește să recunoască faptul că achiziționează haine la mâna a doua.

„Este timpul pentru următorul. (…) Foarte mulțumită de cumpărături. Abia aștept să ajung acasă să vă arăt ce mi-am luat”, a adăugat Adela Popescu. De asemenea, ea a și publicat primele imagini cu ce a găsit la second-hand.

Astfel, Adela Popescu s-a bucurat de timpul petrecut cu familia sa și le-a dat ocazia celor care o iubesc să o vadă și să discute cu ea într-un loc simplu, chiar dacă mulți s-ar aștepta să o vadă numai în magazinele de lux.