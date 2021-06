Adela Popescu, probleme serioase înainte de naștere: „Am o certitudine că va fi foarte greu”

Adela Popescu are probleme serioase înainte de cea de-a treia naștere. Soția lui Radu Vâlcan urmează să devină mămică pentru a treia oară.

Îndrăgita prezentatoare de la Pro TV a declarat că are mai multe emoții acum decât la primele două sarcini. Totodată, Adela Popescu se teme și de infectarea cu coronavirus.

Adela Popescu, probleme serioase înainte de naștere

Adela Popescu este mai fericită ca niciodată. și doar câteva săptămâni o despart de clipa cea mare.

Cu toate că deja este la a treia sarcină, partenera lui Radu Vâlcan are mai multe emoții acum decât la primele două. Motivul îl reprezintă problemele pe care le are la coloană.

Aceste complicații i-ar putea agrava contracțiile, iar durerea ar putea fi una și mai mare. Chiar și așa, vedeta speră ca totul să decurgă bine și este nerăbdătoare să-și mărească familia cu încă un membru.

„Într-adevăr, am început să am și mari emoții pentru naștere pentru că, dacă la prima mi s-a părut că a fost complicat și dureros, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, la a doua m-am dus mult mai relaxată și a fost chiar mai greu. Acum, a treia oară, am o certitudine că va fi foarte greu.

Eu am niște complicații la coloană, astfel încât când copilul coboară se așază pe niște terminații nervoase ale coloanei.

Deci mie când îmi începe travaliul nu am doar durere pe contracție, am o durere constantă, ca atunci când cineva îți apasă pe măduvă, deci pe nervi, plus intensitatea de la contracție. Durerea e foarte mare”, a declarat Adela Popescu la emisiunea „Vorbește Lumea” de la Pro TV, unde Lora i-a luat locul cât timp este în concediu de maternitate.

Adela Popescu este speriată de Covid-19

se teme și de coronavirus, dar nu doar de infectarea în sine. Dacă s-ar îmbolnăvi, blondina ar trebui să nască într-o maternitate suport Covid.

Acest lucru presupune un protocol strict, însemnând că soția lui Radu Vâlcan nu și-ar putea vedea copilul o perioadă.

Din această cauză, vedeta a decis să se izoleze atunci când se apropie momentul nașterii.

„În primul rând, acum mă preocupă foarte tare chestia cu COVID-19. Nu atât că m-aș putea îmbolnăvi, cât că protocolul, în clipa în care te internezi și ești pozitivă, presupune să fii mutată la o maternitate de suport COVID.

Asta înseamnă că naști cu medicul de gardă și n-ai voie să-ți vezi copilul, nu știu dacă o săptămână sau două, ceea ce, cumva, nu e chiar o bucurie.

De-asta am spus că ar fi ideal ca în ultimele două săptămâni, cel puțin, să mă cam izolez”, a mai spus Adela Popescu.

În luna ianuarie, Adela Popescu le-a dezvăluit fanilor că urmează să dea naștere celui de-al treilea băiețel. Deși ea și soțul ei ar fi vrut o fetiță, sunt fericiți să devină părinți încă o dată.

Adela Popescu se află în concediu de maternitate și nu mai prezintă emisiunea de la Pro TV alături de Gabriel Coveșanu, dar ține legătura cu fanii prin intermediul rețelelor sociale.

De altfel, blondina vine regulat în platoul Pro TV, unde își ține colegii și telespectatorii la curent cu viața ei de zi cu zi.

Adela Popescu și Radu Vâlcan mai au doi copii, Andrei și Alexandru, care așteaptă cu nerăbdare să-și vadă frățiorul.