Adela Popescu rămâne cu mezinul și bona în Dominicană. Radu Vâlcan, nevoit să vină în România cu băieții cei mari

Vacanța lui Radu Vâlcan și a celor doi băieți mai mari, Alexandru (6 ani) și Andrei (4 ani), se termină curând. Adela Popescu rămâne în Republica Dominicană cu bona și mezinul, Andrei (un an). Prezentatoarea show-ului “Sunt celebru, scoate-mă de aici!” este nevoită să stea în junglă aproximativ două luni cât sunt filmările reality show-ului ce se va difuza în curând la PRO TV.

De ce rămâne Adela Popescu singură în Dominicană, iar Radu se întoarce în România?

Vedeta a plecat cu toată familia în Republica Dominicană, unde filmează sezonul doi “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, alături de Cabral Ibacka. Adela Popescu a fost “răsfățată” de boss-ii trustului, aceștia i-au oferit cazare într-o vilă de lux, extrem de încăpătoare, pentru ca atât ea – în timpul liber -, cât și soțul Radu Vâlcan și cei trei copii să aibă spațiu și toate condițiile necesare.

Familia Popescu – Vâlcan are la dispoziție o întreagă echipă care are grijă să nu le lipsească nimic, de la mâncare până la curățenie. Același “tratament” îl are și Cabral Ibacka, desigur. Prezentatorul însă a plecat singur către Dominicană, Andreea și cei doi copii venind ulterior. Recent a ajuns și familia lui acolo, astfel că prezentatorul

Bucuria prezentatoarei însă… este doar pentru o perioadă! Asta pentru că Adela Popescu va rămâne singură în Dominicană, în curând, după ce soțul Radu Vâlcan va lua doi dintre copii și va reveni în țară, conform informațiilor obținute de FANATIK.RO.

Fiul cel mic al vedetei și bona rămân în Republica Dominicană

“Radu Vâlcan va reveni în țară, acasă, la finalul lunii august sau început de septembrie pentru că începe și școala, iar fiul lor cel mare va merge la școală. Asadar, va reveni acasă cu băieții mari, iar Adela rămâne în Dominicană la filmări cu băiețelul cel mic și bona acestuia.

Femeia a plecat cu ei tocmai ca să o ajute pe Adela și Radu cu cel mic. Așa că, atunci când Adela va fi la filmări, în junglă, alături de Cabral și cei 12 concurenți la “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, bona va sta cu băiețelul în vârstă de un an”, susțin surse din anturajul prezentatoarei tv.

Cine sunt cei 12 concurenți “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Lidia Buble, Anisia Gafton, Tania Popa, Paul Diaconescu, Alex Bogdan, Cornel Palade, RUXI, Mara Bănică, Răzvan Botezatu, Bia Khalifa, Giani Kiriță și Cristi Mitrea ai sezonului doi al reality show-ului “Sunt celebru, scoate-mă de aici!” ce se va difuza în curând la Pro TV.

Prezentatorii Adela Popescu și Cabral Ibacka asistă șocați la scenele pe care le trăiesc celebritățile în junglă și sunt extrem de curioși cine va câștiga titlul de Regina sau Regele Junglei.

Cele 12 celebrități care au acceptat provocarea vieții lor sunt nevoite să trăiască în junglă, printre animale și insecte, sub cerul liber, și fără acces la telefon sau internet. De asemenea, concurenții vor fi nevoiți să se lupte cu frica de întuneric sau de înălțime. Mesele pe care le “savurează” sunt pe bază de păianjeni sau viermi, sau alte acasă, în România.

Libia Buble, concurentă “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, fobie de gândaci

Libia Buble se numără printre cele 12 celebrități de la reality show-ul ce va începe în toamnă la Pro TV. Artista spune că îi este frică de insecte.

„Îmi este foarte scârbă de tot ce înseamnă insecte, gândaci. Dacă văd unul în casă, sunt în stare să dau foc la casă și să plec. Mă mai întorc peste o oră după ce știu că l-am nimicit pe dușman.

În rest, nu mi-e teamă de nimic. Îmi place să dorm la înghesuială. Îmi place să mănânc la înghesuială. Îmi plac lucrurile de genul ăsta”, a declarat Lidia Buble pentru .