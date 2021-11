Adela Popescu, lăsată singură cu bebelușul: “Soțul meu a hotărât să meargă la mare, doar cu băieții”. Ce a pățit Radu Vâlcan pe litoral

Radu Vâlcan s-a bucurat de timp de calitate alături de cei doi băieți mai mari ai săi, în timp ce Adela Popescu a rămas acasă cu bebelușul. Prezentatorul a luat decizia de a pleca câteva zile departe de soție, deoarece a simțit nevoia să fie singur cu copiii.

Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” recunoaște că nu a fost de acord cu această escapadă, inițial, dar, deși emoțiile au fost foarte mari, Radu Vâlcan s-a descurcat de minune în rolul de tată grijuliu.

Radu Vâlcan, weekend la mare: “De Black Friday, am câștigat un weekend cu copiii ăia mai mari”

Radu Vâlcan a dorit să îi ofere Adelei o perioadă de pauză, așa că i-a luat pe într-o mini-vacanță pe litoralul românesc. Deși nu s-au bucurat de foarte mult soare weekendul acesta, micuții s-au simțit foarte bine alături de tatăl lor.

Soțul Adelei a planificat o excursie la mare, de două zile, alături de Andrei și Alexandru. Contul de Instagram al lui Radu s-a umplut imediat cu poze alături de cei mici. Pentru că gândul îi este tot acasă, Radu a postat un mesaj pentru soția sa, în dreptul unei fotografii în care arată de-a dreptul epuizat.

„De Black Friday am câștigat un weekend cu copiii ăia mai mari, doar noi trei. Treziri de câteva ori pe noapte, pipi, caca, șireturile nu sunt legate bine, am uitat costumul de Spiderman acasă, vrem la mama, apoi e bine și aici. @adela_popescu, am văzut că te-ai apucat de o carte, așa, pe relax. Te iubim și…mi-e dor de tine, atât îți zic! 😬”, a scris pe Instagram Radu Vâlcan.

Adela Popescu, singură cu bebelușul acasă: “Cine sunt eu să trec peste voia bărbatului?”

Adela a rămas acasă alături de mezinul familiei, micuțul Adrian. Ea a avut momente de liniște și pace, chiar dacă cel mic a avut nevoie în permanență de grijă și atenție. Radu, în schimb, a avut mult de lucru cu Andrei și Alexandru, mai ales când acestora li se făcea dor de casă.

Într-o postare pe unul dintre conturile sale de socializare, femeia recunoaște că nu a fost de acord cu plecarea băieților. Soțul său, însă, a avut o putere de convingere foarte mare. Este pentru prima dată când Radu pleacă singur în vacanță cu copii, iar Adela a avut emoții destul de mari.

Chiar și așa, aceasta a încercat să își ocupe timpul cu diverse activități. A început să facă sport, deoarece în ultima perioadă a început să mai neglijeze acest aspect, a dormit mai mult de câteva ore pe noapte, ba chiar a avut timp să își gătească câteva feluri de mâncare pe care, de obicei, nu le poate consuma în prezența lui Radu.

„În lumina celor postate zilele trecute, soțul meu a hotărât că e momentul să meargă la mare, doar el cu băieții. Desigur, m-am opus, dar cine sunt eu să trec peste voia bărbatului.😃Așa că am avut două zile doar eu și bebelușul, în care am dormit la prânz, m-am uitat la “Sex and the city”, am mâncat ce nu pot să mănânc cu soțul în casă: ouă în tigaie, salam, cârnăciori prăjiți, și, cât ai clipi, m-au sunat că mai au 30 km și ajung acasă.

Vă spun sincer, mă bucur nespus! 😅😅😅”, a scris Adela Popescu pe contul său de Instagram

Adela Popescu a revenit pe micul ecran la două luni după ce a născut

De când a devenit mamă, Adela Popescu a încercat să fie din ce în ce mai implicată în viața copiilor săi. Prezentatoarea petrece mult timp alături de cei mici, chiar dacă în timpul săptămânii este prezentă și pe micile ecrane, la Vorbește Lumea, emisiune la “cârma” căreia a revenit la două luni după ce a născut al treielea copil.

Pe lângă cărțile de parenting pe care le citește cu mult interes, actrița încearcă pe cât posibil să fie la curent cu .