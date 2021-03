Adela Popescu a făcut anumite mărturisiri neașteptate, într-o intervenție cu totul inedită. De 1 Martie, vedeta a primit un cadou special din partea soțului ei, care nu a dorit să lase să treacă un astfel de eveniment fără să fie foarte atent. Totuși, vedeta de la Pro TV a reacționat într-un mod neașteptat și l-a făcut de râs pe Radu Vâlcan, soțul ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celebra graviduță Adela Popescu a avut o intervenție cu totul pe placul celor din public. Blondina a acceptat invitația colegului, dar și vecinului său, Cătălin Măruță, și a intrat în direct, în emisiunea acestuia. Le-a spus tuturor de ce s-a supărat pe Radu Vâlcan, chiar la început de primăvară.

Plină de energie, aceasta a avut o intervenție din propria casă, iar camera în care se afla era vizibil împânzită cu tot soiul de aranjamente florale. Vedeta de 34 de ani se pregătește pentru a treia oară să devină mamă și a vorbit cât se poate de sincer și despre acest moment cu totul special, pe care îl va marca peste doar câteva luni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adela Popescu, supărată de Radu Vâlcan de 1 Martie. L-a făcut de râs la tv

Adela Popescu și soțul ei, prezentatorul Radu Vâlcan, de la Antena 1, au o relație extrem de apropiată, acest detaliu fiind cunoscut de ceva timp și de către public.

Cei doi își trăiesc mariajul cu șicane în fața publicului, iar, astăzi, de 1 Martie, prezentatoarea TV i-a reproșat partenerului său de viață, în direct, la TV, că nu prea nimerește ce flori să-i ofere în dar.

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondină a primit două buchete uriașe de flori, în nuanțe similare de galben, dar alegerea lui Radu Vâlcan n-a fost deloc pe placul ei și nu s-a sfiit să o recunoască. Ba chiar a făcut-o la o oră de maximă audiență, în direct, iar de față se afla și “vinovatul” care nu s-a arătat, însă, în fața camerei.

La șicanele dintre cei doi soți, ce formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la noi, au asistat și telespectatorii care se aflau în acel moment în fața micului ecran.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Sunt puțin necăjită, am vrut să îi fac și eu o surpriză soțului meu, să îi gătesc ceva. De obicei el gătește, dar mai fac și eu experimente. De 15 ani îi spun ce flori să îmi cumpere și niciodată nu le-a nimerit. Îi tot spun că îmi plac florile de aceeași culoare, dar el îmi tot cumpără altceva.

Copiii, doi sunt la grădiniță, unul este în burtică, la copt. Sunt foarte bine, mă și sperie asta. Mi-am dat seama din prima că o să fie tot băiat, nu mi-a fost rău, nu am fost amețită, nimic. Nu am avut vreun simptom. Am și spus că fac atât de ușor copii încât îmi e teamă că o să mai fac”, a povestit Adela Popescu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

ADVERTISEMENT