Adela Popescu, totul despre a treia sarcină. Vedeta a luat o decizie complet neașteptată

Adela Popescu (34 de ani) a vorbit foarte deschis despre a treia sarcină, vedeta de la Pro TV dezvăluind că a luat o decizie complet surprinzătoare de această dată legat de copilul care crește în pântecele sale.

Cântăreața mai are foarte puțin și devină mamă din nou. Frumoasa blondină va aduce pe lume al treilea băiețel, care ar urma să vină pe lume undeva la jumătatea lunii iulie. Acesta este și motivul pentru care artista se pregătește intens pentru marele eveniment.

Actrița se ocupă foarte mult de cei doi băieți, Alexandru și Andrei, însă acum este hotărâtă să aibă parte de un mic ajutor. Adela Popescu și-a luat bonă pentru bebelușul care se va naște în această vară, fiind vorba de o femeie care nu este româncă.

Adela Popescu, detalii despre sarcină. Ce hotărâre a luat la al treilea copil

Adela Popescu a bătut palma cu o filipineză care are deja experiență în domeniul creșterii copiilor, vedeta nedorind să aibă parte de o tinerică. Bona va locui alături de familia blondinei și va avea propria cameră, la etajul doi al casei lor.

„Sunt în săptămâna 31 de sarcină, mă pregătesc să fac morfologia de semestrul trei. Într-o lună și ceva ar trebui să ne vină bona din Filipine. Am făcut toate demersurile.

Am două pătuțuri pentru bebe, nu unul. Unul îl vom pune lângă patul matrimonial. Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Trebuie să izolam camera filipinezei.

Bona va avea cea mai frumoasă camera din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică”, a declarat Adela Popescu în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV.

Adela Popescu a dezvăluit cum va naște. Vedeta nu are absolut nicio teamă

Îndrăgita vedetă a anunțat și cum urmează să nască, Adela Popescu fiind pregătită să aducă pe lume al treilea băiat tot pe cale naturală. Cântăreața nu este speriată deloc de travaliu și are toată încrederea că întreaga procedură va fi în regulă.

Cât despre termenul sarcinii, ei bine, blondina ar urma să nască undeva în intervalul 13-16 iulie, fiind de părere că nașterea naturală este dureroasă doar în timpul travaliului, când la cezariană durerile sunt mult mai intense după operație.

„Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Cu Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci”, a mai spus soția lui Radu Vâlcan.

Adela Popescu a mai precizat că vrea ca numele copilului să înceapă tot cu litera „A”, ca și la ceilalți doi copii, dar încă nu s-a decis asupra lui. Cel mai probabil vedeta va dezvălui totul abia după ce naște pentru că mai are timp să găsească variante.

În altă ordine de idei, cântăreața susține că este pregătită să devină mamă și pentru a patra oară, asta pentru că soțul ei, prezentatorul Radu Vâlcan, își dorește foarte mult o fetiță.