Adela Popescu, întâmplare inedită în trafic „Nu știam încotro s-o iau”

Adela Popescu și-a amintit astăzi, în timpul emisiunii „Vorbește lumea”, o întâmplare petrecută în urmă cu ceva timp în trafic.

Vedeta Pro Tv a rămas, pentru câteva minute, blocată într-un sens giratoriu de pe autostradă, deoarece nu știa care este ieșirea corectă.

Colegii săi de platou, Shurubel și Bogdan, au fost martori ai momentului și s-au amuzat copios pe seama vedetei Pro Tv.

Bogdan Ciudoiu: „S-a oprit în rond să se gândească”

Bogdan Ciudoiu și-a amintit luni, în emisiunea Vorbește lumea, cum colega lui, Adela Popescu, a fost pusă în dificultate, în trafic, de ieșirea dintr-un sens giratoriu. s-a oprit și a încercat să-și dea seama pe unde trebuie să meargă.

„Era un rond înainte de intrarea pe autostradă, ea nu știa să iasă din rond. Așa că, ce face un om când nu știe să iasă din rond? Nu merge încontinuu, se oprește. S-a oprit în rond ca să se gândească.”, a relatat Bogdan.

Adela Popescu: „Nu știam încotro s-o iau”

Adela Popescu nu a negat întâmplarea, din contră, a povestit amuzată că, deși s-a oprit în mijlocul intersecției, tot nu a realizat care este ieșirea indicată de GPS, astfel că a condus în sensul giratoriu de mai multe ori.

„Și, după ce m-am oprit în rond și tot nu mi-am dat seama încotro trebuie s-o iau, am mai făcut rondul de câteva ori. Mai ridicol de atât, că nu știam încotro s-o iau, este că aveam Waze-ul în față.

Și el îmi arăta semn la dreapta, dar eu nu știam unde e dreapta aia, prima, a doua sau a treia.”, a completat Adela Popescu.

În același ton, Shurubel i-a transmis colegei sale că ea este, probabil, unica persoană pe care GPS-ul a sfătuit-o să renunțe la condus și să meargă mai mult pe jos.

„Adela Popescu este singurul om căruia Waze-ul i-a zis, la un moment dat, ‘Frate, dar mai lasă-mă. Dă-mi o pauză!’ ”, a glumit prezentatorul tv.

