Adele, în costum de baie, după ce a slăbit 40 de kilograme! Fanii au desființat-o

În aprilie 2019, Adele făcea publică despărțirea de soțul său, Simon Konecki, anunțul său fiind o reală surpriză pentru fanii din întreaga lume, în condițiile în care cei doi păreau să fie mai fericiți ca niciodată de când în familia lor și-a făcut apariția Angelo, băiețelul pe care îl așteptau cu nerăbdare.

Un an a trecut de atunci, iar schimbările s-au ținut lanț pentru artista originară din Regatul Unit al Marii Britanii. Și nu vorbim aici doar despre viața profesională. Dincolo de vocea care nu mai are nevoie de nicio prezentare, aceasta a făcut eforturi uriașe pentru a se bucura de o siluetă cu care să-și lase fanii muți de uimire.

După „lupte seculare”, visul i s-a îndeplinit, iar acum nu ezită să se pozeze în cele mai provocatoare ipostaze, chiar dacă uneori are parte de reacții negative. Așa s-a întâmplat și în urmă cu câteva zile, când Adele a ales un mod total inedit prin care să-și exprime regretul față de anularea unui eveniment important pentru londonezi.

Adele, criticată de fani pentru o fotografie în costum de baie

Concret, cântăreața apare într-un sutien în culorile steagului jamaican și cu părul aranjat în noduri Bantu, în încercarea de a aduce un omagiu festivalului dedicat comunităților negre și caraibiene din Marea Britanie.

„Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London (n.r. Să ai un ceea ce ar fi trebuit să fie Notting Hill Carnival fericit, draga mea Londră)”, a scris Adele pe contul personal de Instagram.

Imaginea i-a indignat, însă, pe internauți, care nu s-au sfiit să o acuze de apropiere culturală, fenomen care presupune adoptarea unor elemente din cultura și tradiția altor popoare. Unii au fost chiar mai radicali și au susținut că „ar trebui să meargă la închisoare” pentru acest gest.

„2020 devine din ce în ce mai bizar. Adele apare cu coafură Bantu și însușire culturală, lucruri pe care nu i le-a cerut nimeni.

Acest lucru marchează faptul că toate femeile albe de top din muzica pop sunt problematice. Urăsc lucrul ăsta”, a mai scris o fană, vizibil indignată de modul în care Adele a ales să aducă un omagiu festivalului anulat din pricina pandemiei de coronavirus.

Adele a împlinit 32 de ani și a ajuns de nerecunoscut. Cum a reușit să slăbească atât de mult

Dacă vă întrebați cum a reușit să scape atât de rapid de un număr impresionat de kilograme, ei bine, trebuie să știți că artista a urmat celebra dietă Sirtfood, care a ajutat-o să-și găsească așa numita „genă slabă”.

Concret, este vorba despre o genă corelată cu reglarea nivelului de insulină din organism, contrar față de rezistența la insulină, care poate duce la apariția diabetului zaharat și obezității. Dieta include alimente cu un conținut bogat de sirtuină, o proteină care controlează metabolismul celulelor.

Practic, gustările trebuie să conțină fructe (afine, căpșuni, mere, portocale), legume (varză creață, rucola și ceapă) și alimente precum măslinele, caperele și turmericul. De asemenea, vinul roșu, cafeaua și ciocolata au un conținut bogat de sirtuină și fac parte din această dietă.

Născută pe 5 mai 1988, în Marea Britanie, Adele este una dintre cele mai cunoscute și apreciate tinere interpretă şi compozitoare din întreaga lume. „19”, primul său album de studio, lansat în 2008, s-a vândut în peste 6 milioane de copii. Un an mai târziu, cântăreața avea să câștige două premii Grammy, precum şi supranumele de „Noua Amy Winehouse”.

De-a lungul carierei sale impresionante a întâmpinat, însă și o serie de momente dificile. În 2011, a suferit o operație la corzile vocale, în urma unei hemoragii, iar în 2017 s-a văzut nevoită să-și anuleze ultimele două concerte ale turneului său mondial, la sfatul medicilor, pentru că își forțase prea mult vocea.