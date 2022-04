Adele, ținta ironiilor făcute de Nicki Minaj: „Oamenii plătesc pentru astfel de momente virale”

Nicki Minaj a spus ce părere are despre felul în care Adele a interpretat melodia sa, Monster. Printre altele, cântăreața de muzică rap a imitat un accent britanic și a glumit pe seama apariției colegei sale la meciul NBA All-Star din luna februarie.

Adele a fost ironizată de Nicki Minaj. Imaginile virale de la meciul NBA din luna februarie, motivul glumelor

Nicki Minaj a fost invitată în proiectul lui James Corden, Carpool Karaoke. În timpul întâlnirii, artista a vorbit cu accent britanic. Întrebată de ce face asta, a spus că seamănă cu Adele și a glumit pe seama momentelor virale a căror protagonistă este autoarea Someone like you.

ADVERTISEMENT

În luna februarie, artista a fost prezentă la un meci NBA All-Star, iar s-au răspândit repede în mediul online.

„Știu, ajung virală pentru absolut orice. Stau jos la un meci de baschet, fac una din astea. Nu mă uit la cameră. Oamenii plătesc pentru astfel de momente virale, înțelegi ce spun?”, a declarat Nicki Minaj.

ADVERTISEMENT

De asemenea, nonconformista cântăreața a comentat felul în care Adele a interpretat una din melodiile sale, tot în cadrul proiectului lui James Corden, în anul 2016.

Nicki Minaj a spus că a fost foarte fericită să o audă pe Adele cântând și alte genuri muzicale și că nu se aștepta să sune atât de bine, ținând cont de melodiile triste cu care și-a obișnuit publicul.

ADVERTISEMENT

Nicki Minaj, dezvăluiri despre lupta cu anxietatea

a vorbit deschis despre lupta ei cu anxietatea. Aceasta a dezvăluit că de multe ore mestecă gheață pentru a-și distrage atenția de la lucrurile care o stresează.

„Cred că atunci când eram mai tânără, îmi venea natural să fiu încrezătoare. Dar cred că atunci când ești femeie și ești tot timpul în ochii publicului, dacă nu ești atentă, poți deveni mai puțin încrezătoare pentru că ești în permanență analizată”, a dezvăluit Nicki Minaj.

ADVERTISEMENT

Artista a mărturisit că atunci când și-a început cariera nu se confrunta cu astfel de probleme și simțea că poate face orice își dorește fără a fi criticată. Pentru a-și găsi liniștea, folosește cât mai puțin platformele de social media și se concentrează pe familia sa.

ADVERTISEMENT

despre care spune că a jucat un rol foarte important în drumul ei spre fericire. Cântăreața vorbește rareori în interviuri despre fiul său și preferă să-l țină departe de ochii presei.