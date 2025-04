Adelin Petrișor l-a umilit pe Dorian Popa, după ce influencerul i-a adus pizza congelată din propriul său brand. “Cadoul” a ajuns la câine: “A mâncat Rocky, tată”

Devenit viral pe TikTok pentru reclamele sale, Adelin Petrișor l-a umilit pe Dorian Popa, după ce influencerul i-a adus doar două pizza congelată din propriul său brand. ”Cadoul” a ajuns direct la câine. Ce nemulțumire a avut tiktokerul?

Adelin Petrișor l-a umilit pe Dorian Popa după ce a primit pizza congelată din propriul brand al influncerului

De curând, . Dornic să facă un gest mărinimos, Dorian a luat două cutii de preparat și a mers la Adelin Petrișor. Se pare, însă, că actul generos al influencerului nu fost văzut cu ochi bune de către Adelin. Cunoscutul promotor al micilor afaceri locale a intrat live pe TikTok unde a criticat aspru ”cadoul” primit.

„Dorian Popa a venit cu 2 pizza și omul ăla săracul a venit cu lada (n.r. multe produse). Ăla a venit cu pizza. Nici ceapa aia nu era bună. Ai pus-o acolo s-a întărit. A mâncat Rocky (n.r. câinele) pizza lui Dorian. Păi cine a mâncat? Lasă că mănâncă cățelul tată. Mai vino Doriane, mai adu 4 pizza. Pizza celor de la Târgoviște a fost bună”, .

„Cine are bani de destul de mult timp nu mai are simțul penibilului”

Cum era de așteptat, și pentru că i-a adus doar două pizza, în condițiile în care familia lui are cinci membri. Adelin are trei copii și o soție, fiind clar cinci guri de hrănit.

Comentariile celor care îi urmăreau live-ul lui Adelin nu au întârziat să apară. Printre cei care au avut o reacție avidă la adresa lui Dorian se numără și Adrian „Elicopter de luptă”. Internauții subliniază că gestul Dorian este o bătaie de joc comparativ cu alți antreprenori care nu se uită la bani. Ei i-au pus la dispoziție, doar pentru o apariție în fața camerei tiktokerului, produse mult mai multe și mai scumpe.

„În ziua de azi cine are bani de destul de mult timp nu mai are simțul penibilului. Ați fost la Adelin Petrișor acasă, care are 3 copii, atenție, sunt 5 oameni în casa aia dărăpănată, cu 2 cutii de pizza. V-a făcut omul ăla 5 milioane de vizualizări. Ca să ai 5 milioane de vizualizări trebuie să dai câteva mii de euro și v-ați dus cu 2 cutii de pizza”, a scris Adrian „Elicopter de luptă”.

Deși valul de critici de pe social media pare să îi strice imaginea, Dorian Popa nu reacționează, deocamdată în mediul online. A trecut el prin mai grele, așa că, așteptăm cu interes următorul pas al influencerului.