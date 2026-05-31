Adelina Chivu a povestit cum a decurs prima întâlnire cu Cristi Chivu: ”Mi-am dat seama că am încurcat-o”

În urmă cu ceva vreme Adelina Chivu a povestit cum a decurs prima întâlnire cu tatăl fiicelor sale, Cristi Chivu. Fosta știristă de la Antena 1 a scos la iveală un amănunt inedit despre care nu a vorbit deloc până acum.

Adelina Chivu, detalii despre prima discuție oficială cu Cristi Chivu

Cristi Chivu este omul momentului în Italia, unde a atins performanțe remarcabile. În centrul atenției nu este doar românul, ci și întreaga sa familie. Soția antrenorului, Adelina Chivu, a oferit mai multe informații din perioada în care acesta evolua pentru echipa națională de fotbal a României. Bruneta a șocat pe toată lumea.

A povestit în perioada respectivă. Fosta prezentatoare a recunoscut că sportivul nu venea acasă cu niciun leu, iar acum a venit cu detalii intime. A relatat cum a decurs prima întâlnire cu fostul jucător, dar și care a fost motivul pentru care l-a refuzat inițial.

Cei doi s-au cunoscut când vedeta avea doar 19 ani, însă nu au format un cuplu imediat. Bruneta nu și-a dorit să devină o celebritate, cu toate că lucra deja în televiziune. Era pe sticlă de ceva vreme, în timp ce fotbalistul tocmai oferise românilor un motiv de sărbătoare. Concret, a dat un gol memorabil în meciul România – Anglia, scor 3-2.

În minutul 22, naţionala condusă de Emerich Ienei deschidea scorul prin renumitul tehnician al lui Inter Milano. Cristi Chivu a marcat astfel primul gol pentru naţionala României. După partida amintită de frumoasa brunetă țara noastră s-a calificat în sferturile EURO 2000. Din păcate, apoi a pierdut cu Italia, 0-2.

„(n.r. dacă l-a refuzat pe Chivu prima dată) Da, nu am mai vorbit despre asta. Nici nu mi-a plăcut să fiu un nume de pe o listă. A durat foarte mult timp până eu am acceptat să ne vedem. Vreo 6 luni. A încercat de mai multe ori. Prima dată eu aveam 19 ani. El tocmai dăduse gol cu Anglia, celebrul gol.

Atunci am zis: «Asta îmi lipsește mie, celebritatea?!». Mi-am dat seama de când m-am așezat la masă că am încurcat-o”, a mărturisit Adelina Chivu, în cadrul podcast-ului , moderat de Mihai Morar. Fosta prezentatoare de la Antena 1 are numai cuvinte de laudă pentru soțul său.

Când a avut loc cererea în căsătorie

Fosta gazdă a emisiunii X Factor a mai transmis că la prima întâlnire cu Cristi Chivu a observat un amănunt important. Bruneta care a citit încă din primele secunde bunătatea care se ascunde în ochii sportivului. Adelina Chivu a fost cucerită instant de fostul fotbalist care i-a cerut mâna destul de repede.

Cererea în căsătorie a venit după numai 3 luni de relație. Mulți cred că sunt făcuți unul pentru celălalt și că destinele lor sunt predestinate să fie împreună. Vedeta a dat de înțeles acest lucru prin declarațiile speciale pe care le-a făcut de-a lungul anilor. S-a declarat îndrăgostită nebunește de bărbatul cu care a devenit mama a două fete: Anastasia și Natalia.

„Cristi este viața mea. Sunt obsedată de el și, după atâta timp împreună, tot simt același lucru. Eu sunt sigură că el are cele mai profunde sentimente față de mine. Muză îmi sună ca termen inspirațional. Mi se pare că el a învățat chestii de la mine, dar și eu de la el.

Eu am învățat foarte mult despre el. El este genul care îți arată mai multe decât îți spune. El nu mi-a spus niciodată «dacă nu erai tu să mă, eu niciodată…», dar îmi arată că mă prețuiește”, a completat Adelina Chivu, în același podcast.