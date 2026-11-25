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Adelina Chivu a surprins o lume întreagă cu dezvăluirea de senzație făcută despre relația cu antrenorul lui Inter Milano. Frumoasa brunetă a recunoscut că este cucerită cu totul de Cristi Chivu cu care are o familie solidă.

Cristi Chivu, captivat complet de partenera de viață, Adelina

Cristi Chivu (46 ani) nu este doar un fost sportiv de renume, ci și un antrenor de succes. Toată lumea știe că trăiește o poveste de dragoste incredibilă cu o fostă prezentatoare de știri. E căsătorit din anul 2008 cu Adelina, o superbă brunetă care i-a dăruit și două fete: Natalia (17 ani) și Anastasia (15 ani). Cei doi nu apar foarte des în lumina reflectoarelor, însă vedeta a surprins cu o declarație uimitoare. În urmă cu ceva vreme și-a deschis sufletul și a discutat despre sentimentele sale sincere.

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Și-a așternut pe tavă sufletul și iubirea A recunoscut că nu lipsește de la niciunul dintre meciurile antrenorului român, indiferent de vreme. Pentru fosta gazdă a emisiunii X Factor nu a fost niciodată vorba doar de o simplă declarație, ci de o trăire pe care o simte încă de la primele întâlniri. „Eu sunt obsedată după el, după 18 ani de căsnicie. Sunt la toate meciurile prezentă, am stat în bălți, pe scaun era baltă, udă la teniși, în ninsoare, în ploaie, cu fulgere, cu tot. Nu am lipsit, am fost chiar și în câteva meciuri din deplasare”, a afirmat Adelina Chivu, în cadrul unui podcast în care a fost invitată, conform .

Adelina și Cristi Chivu, o poveste cu iz de film

Adelina Chivu, fostă Elisei, a mărturisit la un moment dat cum a început relația cu . L-a cunoscut pe Cristi Chivu când avea doar 19 ani. S-au întâlnit întâmplător la mare, prin intermediul unor prieteni comuni. Atunci frumoasa brunetă nu știa prea multe informații despre fotbalist. Mai mult, a subliniat că niciodată nu a fost interesată de celebritatea lui, ci dimpotrivă. Vedeta nu dorea să apară în lumina reflectoarelor prin prisma legăturii amoroase, ci a carierei sale. În perioada aceea învăța pentru facultate. Cu toate acestea, mai târziu soarta i-a adus din nou împreună. Drumurile lor aveau să se intersecteze când fosta moderatoare era deja reporter. Ajunsese la aeroport alături de alți jurnaliști pentru a-l întâmpina pe sportiv.

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„A doua oară l-am văzut la aeroport. Eu eram reporter și am mers să-l întâmpin. Am mers mai mulți reporteri să-l pândim când vine. El avea obiceiul să mai facă escale, cumva să-i deruteze pe jurnaliști. Am făcut cu rândul, iar el a ieșit pe poartă fix când a venit rândul meu să pândesc.

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A ieșit altcineva înainte lui, iar ușa m-a lovit fix în tâmplă. Am căzut, m-am accidentat, toată lumea a luat interviu – mai puțin eu”, a mai spus soția lui Cristi Chivu, în podcastul „Fain și simplu” moderat de Mihai Morar, pe canalul său de YouTube. Apoi, relația lor s-a transformat în una dintre cele mai solide legături amoroase.

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Adelina Chivu a renunțat la pupitrul știrilor pentru a-l urma pe fotbalist. Înainte de plecare, partenera tehnicianului a lucrat ca redactor sportiv la Mediafax. De asemenea, a fost prezentatoare a știrilor sportive la Antena 1 și Antena 3. După căsătorie a ales să pună familia pe primul loc. S-a mutat definitiv la Milano.