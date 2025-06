Adelina Chivu, mesaj emoționant după ce Cristi Chivu a fost numit antrenor la Inter Milano: „Lumea o să afle!”

Adelina Chivu i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei, Cristi Chivu, prin intermediul rețelelor sociale, după ce Inter Milano l-a numit oficial noul antrenor al echipei „nerazzurre”.

Acest eveniment reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale fotbalului românesc din ultimele decenii, la nivel de jucători și antrenori.

Inter Milano a jucat finala Ligii Campionilor în sezonul recent încheiat, iar Cristi Chivu va avea oportunitatea să-i antreneze pe cei ce au reușit să elimine Barcelona stelară a lui Hansi Flick din semifinale.

Adelina Chivu, femeia cu care Cristi Chivu și-a împărtășit ultimele două decenii, a transmis un mesaj pentru soțul ei, după ce Inter Milano a făcut marele anunț: „Sunt foarte mândră de tine, dar nu surprinsă! Știu ceea ce poți, iar întreaga lume este pe cale să afle, de asemenea! Te iubesc!”, a scris soția lui Cristian Chivu pe pagina ei de Instagram.

Cristi Chivu, primul interviu oficial ca antrenor al lui Inter

și și-a dezvăluit obiectivul imediat. Echipa sa va debuta la jumătatea lunii iunie, contra Monterrey, în Campionatul Mondial al Cluburilor:

„În acest sezon încă avem pentru ce să ne luptăm, sezonul încă nu s-a terminat (n.r. – Campionatul Mondial al Cluburilor). Trebuie să punem toată pasiunea și ambiția pentru a obține rezultate. Vrem să obținem din această competiție ceea ce o echipă precum Inter este capabilă să obțină. Vom încerca să câștigăm trofeul.

(n.r. – Care a fost secretul în salvarea Parmei și cu ce rămâi după această experiență) Am crezut până la final și am făcut tot ce am putut ca să ne atingem obiectivul. Rămân cu ambiția și dorința de a-mi atinge obiectivele. Meritul merge spre jucători și spre conducere, care a avut încredere în mine și cu aceste lucruri frumoase voi rămâne din perioada petrecută la Parma”, a declarat Cristi Chivu pentru pagina de