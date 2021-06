Adelina Damian de la Survivor România a revenit în țară. De cine a fost așteptată fosta Războinică

Fosta concurentă de la Kanal D s-a bucurat de o primire călduroasă din partea celor dragi, dar și prin prisma unor foști colegi de echipă. Bogdan Urucu este persoana care nu a lipsit de pe aeroport, deși era pe punctul să nu mai ajungă.

ADVERTISEMENT

Tânărul polițist spunea cu câteva ore înainte de aterizarea avionului în care se afla că nu poate veni din cauza condițiilor meteo, asta pentru că plecase de acasă pe motocicletă.

Adelina Damian a revenit în România. Cine i-a fost alături fostei concurente de la Survivor România

„Din cauza condițiilor meteo nu au putut să o întâmpin pe Adelina la aeroport. Ade, scuze, știu că am promis, dar ne vedem zilele astea, cu siguranță…”, a spus Bogdan Urucu de la Survivor România, pe InstaStory.

În cele din urmă, fostul participant din Republica Dominicană și-a ținut promisiunea și a venit la timp pe aeroport pentru a-i fi alături fostei sale coechipiere din junglă, ei plecând în același timp în competiția sportivă.

ADVERTISEMENT

„Dar, Războinicii nu se lasă niciodată la greu unul pe celălalt… așa că, am ajuns la aeroport”, a completat ulterior fostul concurent de la Survivor România.

Fosta Războinică și-a luat în brațe prietenii și familia imediat cum a pus piciorul pe aeroportul din România. Adelina Damian s-a ținut tare, demonstrând încă o dată că este o persoană puternică la cei 23 de ani pe care-i are.

Bruneta chiar a încercat să-i îmbărbăteze pe cei sosiți în întâmpinarea sa, care au început să plângă, deși nu a stat prea mult în reality show-ul de la Kanal D.

ADVERTISEMENT

„Plângi? E cu plâns? Nu e cu plâns, e cu fericire și cu bucurie!”, a spus fosta candidată din echipa albastră de la Survivor România.

Adelina Damian, mulțumită de experiența Survivor România

„Sunt ok, așa cum am mai spus, de când am aterizat în Republica Dominicană sunt pe plus… cu tot ce s-a întâmplat aici. Prima lecție, cea mai importantă: carpe diem! Cred că asta ne învață consiliile de eliminare.

E important să trăim fiecare clipă pentru că nu știi cât mai stai pe aici și asta am încercat să fac în fiecare zi, de când sunt la Survivor România, să mă bucur de ce înseamnă competiție, trasee, până la licuricii din junglă și cerul înstelat care m-au fermecat, pe plajă.

Sunt foarte recunoscătoare pentru tot. A fost cu adevărat o experiență pe care mi-am dorit-o enorm, sunt foarte fericită”, a declarat Adelina Damian înainte de a fi eliminată din show-ul de la Kanal D, notează .