Adelina Nica, relație nouă după despărțirea de Mihai Costea. Fotbalistul a dat-o în judecată: „Ne vedem în instanță”

După ce ea și Mihai Costea s-au despărțit cu scandal, la scurt timp după nașterea fiului lor, Adelina Nica și-a refăcut viața alături de un alt bărbat, despre care spune că este în totalitate pe gustul său și o face foarte fericită. Totuși, problemele cu fostul fotbalist nu s-au încheiat. El a chemat-o în instanță susținând că nu îl lasă să-și vadă copilul.

Adelina Nica și-a refăcut viața după despărțirea de Mihai Costea

Mihai Costea și Adelina Nica s-au despărțit cu scandal, la doar 10 luni după nașterea fiului său. Fostul model l-a dat afară din casă pe fotbalist,

ADVERTISEMENT

Recent, Adelina și-a refăcut viața. Și dacă într-un interviu acordat în urmă cu trei săptămâni declara că ea și actualul iubit sunt doar prieteni, lucrurile au evoluat repede între ei.

Fosta iubită a lui Mihai Costea susține că traversează o perioadă foarte frumoasă și că a găsit un om exact pe gustul său, care știe să o facă fericită.

ADVERTISEMENT

„Trec printr-o perioadă foarte frumoasă, foarte liniștită, că asta este cel mai important. Cred că în limita bunului simț, am și eu dreptul după un an și două luni de când ne-am despărțit, să-mi fac o relație. Suntem de puțin timp împreună.

Eram compatibili cu totul, absolut orice. Este un om foarte cald, foarte bun, matur, muncitor, diferit de ce am avut în viața mea până acum. Sincer, asta este foarte important pentru mine, mă face să fiu liniștită, fericită. Asta este cel mai important pentru o femeie, mai ales în situația în care am fost eu. A meritat așteptarea”, a declarat Adelina Nica la

ADVERTISEMENT

Mihai Costea a dat-o în judecată pe mama copilului său. Adelina Nica: „Ne vedem în instanță”

Iubitul Adelinei Nica nu petrece încă timpul cu fiul acesteia, însă fostul model spune că vor face în curând și acest pas. Întrebată ce părere are Mihai Costea despre noua ei relație, frumoasa brunetă a susținut că nu este ceva care ar trebui să-l deranjeze.

„Ce legătură are el cu viața mea personală? Eu nu mă justific în fața nimănui, cu atât mai mult în fața lui. Pe Mihai nu ar trebui să-l deranjeze cu absolut nimic, pentru că noi nu mai formăm un cuplu”, a explicat Adelina Nica.

ADVERTISEMENT

În plus, ea este de părere că Mihai Costea și-ar fi dorit să se împace, iar gelozia este cea care l-a împins să o dea în judecată. Fotbalistul susține că fosta lui parteneră de viață îi interzice să-și vadă copilul.

ADVERTISEMENT

„Știu că spera. Am încercat tot timpul să-l fac să înțeleagă că între noi doi nu mai fi nimic. Când sentimente nu mai există, nu are cum să țină vreo împăcare. Eu am vrut să avem o relație bună de prietenie, pentru că avem un copil împreună.

Tot din cauza geloziei cred că a făcut-o, nicidecum din altceva. Probabil este un orgoliu al lui, însă se luptă el cu el. Nu am nicio treabă cu el și nici nu voi mai avea. Ăsta e un lucru de care sunt foarte sigură în momentul de față.

Miercuri, la ora 12:30, ne vedem în instanță. A vorbit serios”, a dezvăluit Adelina Nica.