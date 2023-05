Adelina Pestrițu, despre ”dispariția” fiicei sale din online: ”Tot ce ne dorim este să păstrăm un echilibru”

Fosta prezentatoare de la Kanal D a vorbit încă o dată despre din mediul online. Frumoasa brunetă a menționat că-și dorește, alături de partenerul de viață, să păstreze un echilibru legat de micuță.

Adelina Pestrițu, detalii despre lipsa postărilor cu fetița sa și a lui Virgil Șteblea. Ce vrea influencerița pentru Zenaida

Adelina Pestrițu a venit cu noi detalii despre lipsa postărilor cu fetița sa și a lui Virgil Șteblea. Influencerița știe ce vrea pentru Zenaida care va împlini în luna august frumoasa vârstă de 5 ani. Nu a dorit să o mai expună după ce s-a consultat cu soțul său.

Vedeta a simțit la momentul respectiv că nu mai vrea să o arate lumii pe cea mică. În prezent, bruneta nu exclude posibilitatea să apară în campanii publicitare cu copila, mai ales că a făcut o ședință foto pentru o publicație.

„A fost o perioadă în care am simțit nevoia să ne recalculăm traseul. Am discutat cu Virgil și așa am hotărât atunci. Toți părinții vor să-și protejeze copiii, și cine înțelege asta nu judecă deciziile altora.

Suntem pentru prima dată părinți și nu știm dacă deciziile noastre sunt întotdeauna corecte, dar căutăm mereu să facem ceea ce simțim că este mai bine pentru ea. Îi respectăm intimitatea.

Sigur va veni momentul în care ea va putea decide dacă își dorește să folosească rețelele de socializare sau nu. Tot ce ne dorim este să păstrăm un echilibru în toate”, a dezvăluit Adelina Pestrițu pentru revista .

Adelina Pestrițu, mândră de soțul său

Adelina Pestrițu este tare mândră de soțul său și are numai cuvinte de laudă pentru Virgil Șteblea, mai ales când vine vorba de rolul de tată. Omul de afaceri este un părinte bun, cu multă răbdare și foarte implicat.

De asemenea, afaceristul se joacă mult cu Zenaida. Cei doi fac împreună puzzle și lego ore în șir. În plus, susține că partenerul de viață este foarte protector și că o răsfață foarte mult pe cea mică. Nu rezistă în fața niciunei cerințe din partea fetiței.

„Se înțeleg de minune. Virgil urmărește des cursele de Formula 1 și am observat că pasiunea s-a transmis și la cea mică”, a mai spus Adelina Pestrițu, mai arată sursa menționată anterior.