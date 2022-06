Adelina Pestrițu, din nou la estetician. Ce intervenții și-a făcut de data aceasta: “Nu sunt adepta excesului”

Adelina Pestrițu (35 de ani) a ajuns din nou la medicul estetician și a făcut noi intervenții la nivelul feței.

Adelina Pestrițu a mers din nou la estetician. Ce intervenții și-a făcut vedeta

Vedeta le-a dezvăluit fanilor ce intervenții și-a făcut de data aceasta, pentru a ascunde semnele oboselii. a spus că ridurile sunt deja vizibile pe tenul ei. Astfel, a apelat la ajutorul specialiștilor pentru ca acestea să nu mai fie vizibile.

Procedura la care a apelat vedeta nu este deloc dureroasă și a avut efect imediat. Intervențiile au avut loc în zona ochilor, dar și pe frunte și pe scalp.

“De data asta fără înțepături, procedura este inovatoare, care nu e deloc dureroasă, m-am dus acolo puțin tremurând pentru că mă gândeam, nu știu, că o să mă înțepe, o să mă taie, dar nu s-a întâmplat așa. Procedura este destul de ușoară, dar cu un efect wow.

S-a făcut în zona ochilor, pe frunte și puțin în scalp. Practic, s-a întins pielea, s-au diminuat ridurile de pe frunte, de la colțul ochiului au dispărut ridurile acelea care lasă senzația că ești obosită. E normal, la 35 de ani mai ai și riduri, că nu ai față de ceară.”, a spus Adelina Pestrițu pe .

În urmă cu o lună, Adelina Pestrițu a mai apelat la o astfel de procedură, tot din cauza ridurilor. În acest fel, influencerița a reușit să scape de firele roșii se sub piele, care ieșeau în evidență mai ales atunci când vedeta nu era machiată.

De asemenea, fosta soție a lui Liviu Vârciu a mai spus că nu este adepta infecțiilor. Aceasta nici nu vrea să facă schimbări care să-i modifice fizionomia feței. Bruneta promovează stilul îngrijit și este foarte atentă la felul în care arată.

“Poate că ați observat că zona asta era roșie, eram iritată, mi-am făcut un alt tratament, tot cu laserul, pentru firele roșii de sub piele care ies în evidență când nu purtăm make-up, provocate de stres, alimentație și așa mai departe. Chiar îmi place foarte mult.

Nu sunt adepta excesului în injectări, tratamente de întins fața ca să nu mai ai expresie, dar întotdeauna am promovat stilul îngrijit și cu atenție pentru sănătate și frumusețe”, a mai explicat ea, scrie .

Adelina Pestrițu, sacrificii pentru o carieră de succes

În urmă cu câteva luni, Adelina Pestrițu a vorbit despre cât de greu este pentru ea .

Deși are o carieră de succes, vedeta nu are timp pentru odihnă. Adelina Pestrițu are o fiică în vârstă de 3 ani și 9 luni și încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de ea. Zenaida a început grădinița anul acesta, lucru care îi mai eliberează vedetei programul.

“Trebuie să am timp pentru mine pentru că nu am încotro. Dar timpul e dușmanul nostru, cum se întâmplă în fiecare meserie. Aș vrea să am mai mult timp și pentru familie, și pentru mine, și pentru comunitatea mea. Dar fac atât cât pot!

În momentul de față îmi lipsește somnul! Mi-e foarte somn tot timpul! Mă trezesc la 6.30 în fiecare dimineață, iar seara, de obicei, mă pun în pat pe la 22.30-23.00, ca să pot să fac față programului.”, a mărturisit Adelina Pestrițu acum ceva timp, potrivit