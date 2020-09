Adelina Pestrițu, imagini din noua casă. Cum arată dormitorul matrimonial

Adelina Pestrițu și-a îndeplinit visul de a locui într-o casă spațioasă care să aibă grădină și curte interioară pentru fiica sa în vârstă de doi ani. Frumoasa brunetă și o echipă întreagă de meșteri au lucrat mai bine de 3 luni la noua locuință, zilele trecute vedeta arătându-le fanilor cum arată unele încăperi.

Tânăra și-a dorit obiecte și lucruri personalizate, motiv pentru care a lucrat împreună cu un designer de interior foarte apreciat. Fosta soție a prezentatorului Liviu Vârciu a ales materiale și produse de cea mai bună calitate și nu s-a uitat la bani când a venit vorba de confort.

Zilele trecute influencerița a postat pe o rețea de socializare câteva fotografii din dormitorul matrimonial care se bucură de un spațiu generos pentru Adelina Pestrițu și soțul ei, afaceristul Virgil Steblea. Încăperea are un pat generos pe mijloc și este amenajată în culori închise.

Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă. Cum arată dormitorul ei și a lui Virgil Steblea

Fanii au observat imediat un detaliu remarcabil, și anume lenjeria de pat are inscripționate inițialele soților. Așadar, lenjeria fină de cea mai bună calitate are cusute pe perne inițialele A.P. și V.S., în timp ce cearceaful de pat este inscripționat A.V.

Se pare că o asemenea lenjerie de calitate superioară poate fi achiziționată cu prețuri între 2.000 și 8.000 de lei, lucru care a creat o adevărată isterie în rândul celor care o urmăresc pe Adelina Pestrițu pe Instagram, acolo unde le-a arătat acestora imaginile din noua casă.

„De 8.000 de lei o lenjerie ar trebui să îți scrie cu aur pe ea pentru numele lui Dumnezeu!”, „Pe bune? O lenjerie costă al ei pe site 8.000 de lei? Cum poți face reclamă la așa ceva, cine își permite să cumpere o astfel de lenjerie, e poleită cu aur?”

„Sunt oameni care nu au ce mânca… Iar unii dau 8.000 RON pe o lenjerie, alții deloc, unii prea mult. Mi-aș dori ca toți care aveți astfel de bani și mofturi să rămâneți pe un salariu de 2.000 RON”, sunt câteva comentarii primite din partea fanilor.

Adelina Pestrițu, lenjerii de lux și designer de interior pentru noua sa locuință

Frumoasa brunetă a mărturisit că și-a dorit mereu să aibă obiecte care să facă diferența, iar acum a avut ocazia să-și pună amprentă. Adelina Pestrițu a ales materiale superioare din Italia, corpuri de iluminat spectaculoase și culori pe care nu le vezi în orice casă.

„Întotdeauna am visat să am o casă cu lucruri personalizate și detalii care fac diferența. Iar când spun detalii nu mă refer doar la estetica lor, ci mai degrabă la calitate, stil și eleganță.

În drumul meu de a caută cele mai bune produse pentru nouă locuința, am găsit un magazin unde am descoperit piese unice. 🌹

M-a impresionat ospitalitatea owner-ilor, calitatea produselor italiene și informațiile care mi-au fost oferite cu atât de multă precizie. Lenjeriile și tot ceea ce contribuie la odihna noastră sunt parte importantă din ceea ce reprezentăm noi.

Tenul, pielea, starea noastră de zi cu zi, toate sunt influențate de materialele pe care alegem să le folosim în timpul somnului. Sunt detalii la care unii dintre voi poate nici nu v-ați gândit vreodată. 🛏 💤

P.S. De acum soțul nu va mai putea confunda pernă mea cu a lui🤣”, a scris Adelina Pestrițu în dreptul imaginilor din dormitorul matrimonial. Mai multe fotografii se pot vedea pe contul de Instagram al vedetei.