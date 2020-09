Adelina Pestrițu, în top 100 femei de succes din România: „Nu știam cum să le explic oamenilor cu ce mă ocup”

Anul acesta Revista Capital m-a asezat alaturi de inca 99 de femei minunate din Romania in Top 100 femei de succes. Am citit povestile tuturor si sunt magulita ca activitatea mea a fost considerata importanta si introdusa in acest Top. Pe unele dintre ele le cunosc, pe altele le admir de ani buni de la distanta, despre altele am aflat acum. Pana nu demult nici nu stiam cum sa le explic oamenilor cu ce ma ocup ca sa pot fi pe intelesul lor. Colegii de la Capital nu doar ca m-au intrebat, dar m au si premiat. 🏆🏅Va multumesc ca ne ajutati si pe noi, cei care facem continut online sa ajungem sa fim recunoscuti ca si profesie. 🙏🏻♥️

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT