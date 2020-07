Adelina Pestrițu, într-un scandal fără margini. 100 de mii de fani s-au dezabonat de pe Instagramul ei

Adelina Pestrițu este cel mai urmărit influencer din România, iar, la un moment dat, a avut 1,5 milioane de următori.

Instagramul vedetei este plin de imagini cu ea în diferite locații sau cu anumite produse. Pentru toate aceste postări, ea este plătită cu mii de euro.

Așa a fost și în cazul brand-ului Plush Bio, cu care a avut contract, însă după ce mai multe fete s-au plâns că le-a distrus fața, scandalul s-a mutat în instanță, iar Pestrițu a pierdut astfel 100 de mii de urmăritori.

Adelina Pestrițu, pierderi uriașe din cauza Plush Bio

Toți oamenii care o urmăresc pe Adelina Pestrițu îi aduc bani, practic, prin faptul că sunt acolo, prezenți, pe rețeaua de socializare și interacționează cu ea atunci când postează imagini și noutăți despre produsele pe care le folosește sau pe care le promovează.

Toate bune și frumoase, însă doar că scandalul Plush Bio a luat amploare, iar bruneta s-a văzut nevoită să renunțe la contract, după ce mai multe tinere s-au plâns de faptul că farmacistul Ioana Marinescu, care s-a pretins medic și a făcut scheme de tratament pentru diferite probleme medicale, le-a distrus fața.

Tinerele au făcut plângere penală și astfel toate vedetele din România s-au văzut nevoite să suporte consecințele, injurii, dar și dezabonări de la conturile de Instagram, Tik Tok, Youtube sau Facebook, pentru că făceau promovare brandului în continuare.

Adelina Pestrițu a renunțat la colaborarea pe care o avea cu Plush Bio, însă simplul fapt că a promovat produsele ce au făcut atât de mult rău mai multor fete a făcut în jur de 100 de mii de admiratori să se dezaboneze de la Instagramul ei.

Bruneta avea în jur de 1,5 milioane de useri pe Instagram, însă acum are 1,4 milioane de admiratori care încă o mai urmăresc.

Astfel, fosta prezentatoare TV a pierdut nu doar prieteni virtuali, ci și bani, pentru că toți acești oameni care o urmăresc sunt cei care îi aduc lunar bani grei. Chiar ea a declarat că din social media câștigă în jur de 15.000 de euro pe lună, fiind sursa ei principală de venit.

” Am devenit fan al produselor Plush Bio. Am acasă o colecție impresionanta de creme, uleiuri, demachiante, ape micelare, creme hidratante de fata, ochi, buze, corp. Nu-mi lipsește absolut niciun produs pe care l-a creat și pe care ea îl comercializează.

Și vreau să vă dau câteva exemple de produse pe care vi le recomand și vouă în special pe perioada anotimpului rece: Demachiantul. Cel mai important pas în îngrijirea tenului îl reprezintă curățarea. Prin curățare se îndepărtează impuritățile, celule moarte, machiajul, praful, excesul de sebum.”, susține Adelina Pestrițu, încă, pe blogul personal edamagazine.

Deși susține că a renunțat la promovare, link-ul este încă activ, iar bruneta aduce numai cuvinte de laudă la adresa Plush Bio.

“ Cred că nici un aspect care se referă la sănătatea oamenilor nu poate fi ignorat și de aceea am decis suspendarea parteneriatului pe care îl am cu Plush Bio. Am evitat să îmi spun părerea până acum, pentru că, de obicei, nu mă implic în controverse, însă nu sunt indiferentă.

Nu pot să pretind că înțeleg suferința celor care au probleme cu acneea, deși am suferit și eu din cauza acestei boli în adolescență, dar le asigur de toată compasiunea și respectul meu.”, a anunțat, la un moment dat, Adelina Pestrițu.

Plsuh Bio mi-a distrus fața

După ce mai multe tinere s-au plâns că Ioana Marinescu le-a recomandat scheme greșite de tratament, acestea au făcut un grup pe Facebook ”Plush Bio mi-a distrus fața”, unde peste 100 de mii de femei s-au alăturat. Multe dintre ele victime ale celei care s-a recomandat drept dermatolog, când de fapt era farmacist.

Printre vedetele care au promovat brand-ul se numără Dorian Popa, Bianca Drăgușanu, Andreea Antonescu, Carmen Grebenișan, Antonia.