Adelina Pestrițu, neobișnuit de „tăcută” în ultima perioadă. A dispărut de pe rețelele de socializare

Dacă în urmă cu ceva timp era extrem de activă pe rețelele de socializare și îi răsfăța pe fani cu fotografii sau videoclipuri postate de mai multe ori pe zi, acum Adelina Pestrițu pare să fi luat o pauză ceva mai lungă. Nu a mai dat niciun semn de viață din prima zi a acestei luni, deși le promisese fanilor că îi va ține la curent cu privire la starea sa de sănătate.

Asta pentru că i-a băgat în sperieți în momentul în care a dezvăluit că se numără printre persoanele infectate cu noul coronavirus. Ba chiar începuse să manifeste primele simptome, lipsa gustului și a mirosului fiind doar câteva dintre ele.

Prin urmare, e lesne de înțeles că s-a prezentat la spital și a urmat cu atenție toate sfaturile medicilor, în speranța că se va vindeca în cel mai scurt timp cu putință. Nimeni nu-și poate explica, însă, de ce a ales să stea departe de Instagram și admiratorii care îi sunt atât de dragi.

Este foarte posibil ca vedeta să se fi răzgândit în ultimul moment și să păstreze tăcerea în legătură cu evoluția bolii în cazul său, după modelul Andreei Esca. Imediat cum a primit confirmarea că este infectată cu COVID-19, aceasta a închis toate căile de comunicare cu fanii și a preferat să păstreze discreția.

Strategia nu a făcut altceva decât să amplifice zvonurile lansate în mediul online, așa că știrista a acordat peste câteva zile un interviu în care a vorbit deschis despre întreg calvarul îndurat din cauza virusului.

Adelina Pestrițu și-a băgat fanii în sperieți: „Oricât te ferești de ceva, ți se poate întâmpla

„Din păcate, zilele trecute, am intrat în contact cu un bolnav de Covid, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros. Am făcut un test, testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului.

Aștept să fiu internată. Cei din familia mea vor fi testați, respectiv Zeni, bunicii. Soțul a ieșit negativ. Vă țin la curent. Nu am știut că persoana respectivă este infectată cu Covid. Eu mi-am făcut testul după ce am rămas fără gust și fără miros. Am mâncat o ciocolată și simțeam că mănânc hârtie. Starea mea de sănătate este deocamdată bună.

Nu putem să prevedem aceste episoade din viața noastră. Protejați-vă, purtați mască și aveți mare grijă de voi. Vreau să vă mai spun un lucru: îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei, dar am încredere că totul va fi bine. Poartă mască în continuare, da?

Am simțit o stare de oboseală foarte accentuată și mi-am dat seama că nu pot să conduc, că ar trebui totuși să merg să mă odihnesc, am pus totul pe baza faptului că muncesc foarte mult și că poate căldura de afară m-a făcut să mă simt așa, dar ulterior am simțit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult și am luat decizia să mă testez.

Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros, nu a fost o senzație pe care am avut-o gust, totul s-a întâmplat treptat. Mi-am făcut o cafea, am pus două lingurițe de miere și mi-am dat seama că începe să dispară gustul treptat, am mirosit cel mai puternic parfum din baie și mi-am dat seama că mirosul dispăruse”, le-a transmis Adelina Pestrițu fanilor săi.