Adelina Pestrițu, vacanță de vis în Laponia, alături de familie. Fiica vedetei, încântată de întâlnirea cu Moș Crăciun: „Un film de poveste”

Adelina Petrițu a plecat într-o vacanță de vis în Laponia, alături de soțul ei fiica lor. Bruneta a făcut dezvăluiri despre această experiență pe pagina de Instagram.

Fetița vedetei, Zenaida, în vârstă de trei ani, s-a bucurat foarte mult de vacanță pe tărâmul lui Moș Crăciun.

De altfel, Adelina Pestrițu s-a pregătit intens pentru plecarea în Laponia. S-a asigurat că are hainele potrivite, din moment ce temperaturile sunt foarte scăzute.

Adelina Pestrițu, vacanță de vis în Laponia, alături de familie

și soțul ei, Virgil Șteblea, au mers în vacanță în Laponia împreună cu fiica lor, Zenaida, care l-a întâlnit pe Moș Crăciun.

Vedeta le-a povestit totul internauților pe rețelele de socializare și i-a asigurat că experiența a fost una de neuitat.

„Este incredibil cât de bine este totul gândit. Experiența este de neuitat.”, a declarat Adelina Pestrițu pe Instagram.

Aceasta le-a explicat urmăritorilor care sunt avantajele unui tur privat. Cei care aleg un astfel de tur pentru a-l întâlni pe Moș Crăciun nu vor sta la coadă, în frig. În plus, copilul se va bucura să-l vadă pe Moș Crăciun, Doamna Crăciun, dar și pe elfi și pe reni, fiind o experiență 1 la 1, așa cum a povestit bruneta pe pagina ei.

În plus, transportul este privat. Cei care aleg turul privat vor fi transportați direct de la hotel și înapoi la finalul turului.

Adelina Pestrițu și soțul ei au fost entuziasmați de această experiență, dar mai ales Zenaida. Peisajul a fost unul de basm, iar micuța a fost încântată de excursia la casa lui Moș Crăciun.

„Dacă noi am fost extrem de entuziasmați, Zeny este în extaz. Ajunși pe teritoriul Moșului Crăciun am coborât din mașina-transport privat și am fost preluați de un elf.

În pădure, pe întuneric, unde mai zăreai câte un felinar aprins, în zăpadă stânga-dreapta, am fost conduși de micul elf la Moș Crăciun, care ne aștepta la poarta înaltă din lemn, cu felinarul aprins, în mână. Cânta și ne zâmbea larg, Zeny s-a oprit și s-a uitat lung la el și parcă nu-i venea să creadă că e real ceea ce vede.

Moșul a luat-o de mânuță și au început să meargă pe drumul din pădure plin ochi cu zăpadă și copaci cu crengile lăsate de la atâta ninsoare. Îi aștepta o sanie trasă de un ren. Era chiar Rudolf, cel cu nasul roșu. Rudolf și un elf.”, a povestit Adelina Pestrițu.

Zenaida a primit cadouri

a fost luată cu sania de Moș Crăciun, iar acesta i-a cântat tot drumul. În casă au fost întâmpinați de Doamna Crăciun, dar și un alt elf, care i-au oferit fetiței dulciuri și cadouri.

Mai mult, fiica Adelinei Pestrițu a fost invitată să facă biscuiți cu Doamna Crăciun și a acceptat imediat. Vedeta a fost încântată că nu au fost presați de timp și că fetița s-a bucurat de tur.

„Zeny și Moș Crăciun s-au urcat în sanie și au pornit spre casa lui. Moșul i-a cântat tot drumul. Ajunși în fața casei, de la căldură iese Doamna Crăciun însoțită de un alt elf. Au luat-o amândoi de mână și au intrat în casă, de unde ieșea un miros cald de biscuiți dulci.

Eram fascinați cu toții. Ne-am făcut confortabili, iar Zeny a fost invitată să facă biscuiți împreună cu Doamna Crăciun. A acceptat cu zâmbetul pe buze provocarea.

A primit cadouri, au cântat, au dansat și au făcut multe poze. Totul fără ca să ne uităm la ceas sau să ne grăbească cineva. Absolut superb!”, a mai spus Adelina Pestrițu.